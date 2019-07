Diego "Panadero" Ochoa, ex jefe de la barra brava de Ñuls, fue internado este fin de semana. Ochoa fue trasladado desde la cárcel de Piñero, donde se encuentra detenido, al hospital Provincial de Rosario y luego derivado al Cullen de Santa Fe por cuestiones de seguridad. El Panadero, ingresó por una severa dolencia intestinal y se desconocía si dicha situación podía tener algún tipo de relación con el ataque a su casa y negocio. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso una custodia especial para la familia del ex líder de la barra leprosa, después del episodio en Vera Mujica al 3800, donde al menos personas no identificadas que se movilizaban en Volkswagen Bora balearon el frente de la propiedad. Ochoa está detenido desde febrero de 2017 luego de ser condenado por instigador del homicidio de Roberto "Pimpi" Caminos.