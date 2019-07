Un mensaje para los socialistas

La usina política de Cristina Fernández, el Instituto Patria, inauguró ayer su sede en Rosario para apuntalar desde aquí la campaña del Frente de Todos, de la mano de dos referentes locales, la senadora María de los Angeles Sacnun y el diputado Marcos Cleri. Para eso vino uno de los más estrechos colaboradores de la ex presidenta, Oscar Parrilli, quien convocó de manera explícita a los votantes del socialismo y del Frente Progresista, incómodos con la posición de tener que votar a la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, a volcar su apoyo a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina.

"Queremos hacer una convocatoria a los amigos del Partido Socialista de Santa Fe. Tengo buenos recuerdos de la gestión en su momento, tanto de Hermes Binner como de (Miguel) Lifschitz cuando fue intendente y luego gobernador; teníamos una excelente relación en la gestión de Cristina. Quiero convocar a esos militantes, afiliados y simpatizantes que están seguramente compartiendo muchas de nuestras ideas. Necesitamos de su apoyo y del voto para Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo mismo con muchos radicales de Santa Fe que tienen una historia y tradición nacional y popular, de respeto a los principios republicanos y democráticos. Los convoco para que voten la fórmula de Alberto y de Cristina. Ya no existe una avenida del medio, ni siquiera un sendero", señaló Parrilli sin vueltas ante una pregunta de Rosariol12.

Sacnun complementó el llamado político: "El sistema de valores del votante del Frente Progresista en Santa Fe no es coincidente para nada con el de Mauricio Macri, y frente a la posibilidad de que Macri reedite otro gobierno de cuatro años, seguramente esos ciudadanos y ciudadanas van a repensar su voto, independientemente, de lo que hayan votado a nivel provincial. Estoy convencida de que hay un sector importante del Frente Progresista que acompañará la fórmula de Alberto y de Cristina votando en defensa propia, de su familia, del empleo, de la industria, porque hay una clara polarización, y la campaña ha impactado negativamente en esa supuesta avenida del medio que se iba a construir", analizó.

Un rato antes, frente a un escenario montado en Italia 457, la Casa Patria, un gentío eufórico agitaba banderas de sindicatos varios, y bombos todavía calientes desde la visita de CFK a Rosario el mes pasado para presentar su libro Sinceramente y por el festejo del triunfo electoral de Omar Perotti y Alejandra Rodenas. Pero Perotti no estuvo ayer en el acto inaugural del think thank kirchnerista, y tampoco se oyó su nombre entre los numerosos saludos que leyó la locutora. Rodenas sí saludó, pero no estuvo. Sí estuvo María Eugenia Bielsa, y Sacnun la reconoció agradecida "por acompañar la unidad sin actitudes mezquinas".

Después de una emotiva versión del himno (Elena Roger, 2015) y todos coreando el "Oh juremos con gloria morir" con los dedos en V, Parrilli recomendó a la militancia tener "el corazón caliente y la cabeza fría". Advirtió: "Macri, María Eugenia Vidal y los medios alineados volvieron con la campaña de difamación y agravios: no respondamos, eso es lo que quieren ellos. Solo hay que decirles a quienes los votaron que les están mintiendo otra vez", dijo el ex director Agencia Federal Inteligencia y ex secretario general de Presidencia durante el gobierno de CFK.

"Primero tuvimos que defendernos como gato entre la leña, nos acusaron de todo, pero Cristina tuvo el coraje y la hidalguía para aguantar. Hoy nos ponemos de pie y convocamos al pueblo para que el 11 de agosto y el 27 de octubre termine la pesadilla macrista que tanto daño nos hace", enfatizó. Para eso, arengó: "Hablemos con el que duda, con el que todavía nos guarda rencor, digámosle que no se deje engañar otra vez".

Parrilli también corre con su campaña personal, como candidato a senador nacional por Neuquén. Por eso al empezar el discurso, tuvo un lapsus y mencionó su provincia en lugar de Santa Fe. Sacnun, a su turno, lo justificó. Estaban ahí muchos de los que integran la lista a Diputados nacionales: Alejandra Obeid, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Natalia Ocampo, etc.

Sacnun alertó sin medias tintas: "La provincia de Santa Fe será inviable si el 10 de diciembre Macri inicia su segundo gobierno, en lugar de Alberto Fernández". Se refirió así al desencuentro político de la Casa Gris con la Rosada, tal como sucede desde 2007. "Hay una menor recaudación que repercute en las arcas provinciales, y hay que destinar muchos más recursos, en Salud por ejemplo, donde en Rosario se abrieron 40.000 historias clínicas nuevas en los hospitales públicos de la ciudad. No solo se empobrecieron los sectores populares con la caída del salario, sino también los sectores medios. Y Santa Fe tiene un sector pyme muy importante, industrial y también del agro que supuestamente iba a ser la niña mimada de este gobierno de Macri. Este gobierno agroexportador al que nos llevan es del primer centenario de Argentina, y elimina empleos. Por eso no hay ni habrá viabilidad para esta provincia con el modelo macrista. Por eso es una sola la salida: Alberto y Cristina en el gobierno", dijo.

Casa Patria pretende aglutinar debates, actividades culturales y trabajo de equipos que generen proyectos para los legisladores y la fórmula presidencial del Frente de Todos. Usina de ideas en temas como arraigo, infraestructura, agregación de valor, industrialización, etc.

El primer candidato a diputado, Marcos Cleri, afirmó que "el pueblo hoy tiene la oportunidad de construir una sociedad más justa y solidaria", y en esa línea instó a "ser protagonistas y salir a convencer a ciudadanos y ciudadanas para que Alberto y Cristina triunfen en primera vuelta. No importa a quien votaron a nivel provincial, ahora hay que votar a Cristina".