Las conversaciones en Google no son ciento por ciento privadas. En todo caso, lo son el un 99,8 por ciento, porque la empresa reconoció que contrató “expertos en lenguaje” capaces de escuchar el 0,2 por ciento de las conversaciones que los usuarios mantienen con el asistente virtual.

Google argumentó que lo hace para mejorar la calidad del servicio. David Monsees, responsable de producto de búsquedas de Google, admitió la práctica de la compañía en el blog oficial de la compañía a raíz de un informe de la cadena de TV belga VRT NWS, que pudo acceder a unas mil grabaciones.

Uno de los “expertos” contratados por Google fue quien proveyó al canal de ese material. Este dijo que la empresa lo contrató para seguir en Bélgica las conversaciones y “comprender así las particularidades y acentos de cada idioma en específico".

Google anunció que “tomará acciones” por la filtración, ya que la considera una “violación” de sus políticas de seguridad. No obstante, reconoció esta práctica de escuchar y transcribir "una pequeña parte de los diálogos para ayudarnos a comprender mejor esos idiomas".

La empresa asegura que los fragmentos escuchados no van asociados a las cuentas de los usuarios y que a los expertos se les dice que no transcriban sonidos o conversaciones de fondo que no vayan dirigidas a Google. Pese a ello, la TV belga pudo identificar "direcciones postales y otra información delicada", en las grabaciones, con lo que pudo contactar a aquellos cuyas voces fueron grabadas y confirmar su identidad.

"Una pareja de Waasmunster (Bélgica) reconoció inmediatamente la voz de su hijo y de su nieto", contó VRT NWS. Como contrapartida, Google afirma que el asistente virtual solamente envía las grabaciones de audio cuando detecta que el usuario interactúa y que dispone de herramientas para evitar falsas activaciones, es decir, que el software interprete un sonido erróneamente como la palabra clave para activarse.

Sin embargo, la cadena de TV afirmó que al menos un 10 por ciento de los fragmentos a los que tuvo acceso son conversaciones en las que no se dio una falsa activación, sino que el sistema interpretó de manera errónea un sonido. Así, hay conversaciones privadas de toda índole, incluso de violencia y de sexo.