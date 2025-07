La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas en España (ADEE) adelantó que va a denunciar al futbolista Lamine Yamal por haber contratado a personas con enanismo como "uno de los principales entretenimientos" para su fiesta de cumpleaños. Por el momento, el jugador no se pronunció respecto de la polémica.

Lamine Yamal, la gran joya del fútbol mundial, cumplió 18 años y lo festejó en una lujosa casa de campo con más de 200 invitados, entre ellos celebridades del mundo del deporte, la música, el espectáculo y las redes sociales.

Pero en las últimas horas la ADEE comunicó que va a denunciar al delantero del Barcelona y la selección de España debido a que "uno de los entretenimientos principales del jolgorio era una actuación de personas con enanismo".

Denuncian a Lamine Yamal por contratar personas con enanismo para su cumpleaños

"La ADEE condena y denuncia públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la reciente fiesta de 18 años del futbolista Lamine Yamal. La Asociación anuncia que tomará acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa", comienza el comunicado emitido por el organismo.

ADEE recuerda que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente "los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

"Para ADEE, este tipo de prácticas resulta intolerable porque perpetúa estereotipos, alimenta la discriminación y menoscaba la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia u otras displasias esqueléticas, así como de todas las personas con discapacidad", añadieron desde la entidad.

A pesar de que el uso de teléfonos celulares estaba prohibido, motivo por el cual hay muy pocas imágenes de la fiesta, sí se viralizaron algunas fotografías de la llegada de un grupo de personas con enanismo a la fiesta.

El cruce entre ADEE y uno de los trabajadores

Por su parte, una de las personas que fue parte del espectáculo habló con la radio catalana RAC1 y matizó el comunicado de ADEE. "Nadie nos faltó el respeto, que nos dejen trabajar en paz", declaró el hombre, que pidió mantener el anonimato. Al mismo tiempo, dijo discrepar con el comunicado de ADEE: "Desde hace un par de años esta gente nos está perjudicando, quieren prohibir un trabajo que nos gusta, y en ningún caso han ofrecido trabajo o cursos a la gente afectada".

"Trabajamos de animadores. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por nuestra condición física?", se preguntó, para luego decir que la presidenta de ADEE "se siente acomplejada" y los "quiere joder". Pese a que por el contrato de confidencialidad no puede contar demasiado cómo fue la fiesta, el artista ha asegurado que en todo momento reinó el respeto y que luego de su show, que duró una hora, se quedaron en la fiesta como los demás invitados. "Nosotros sabemos cuál es nuestro límite y nunca lo sobrepasaremos: no somos monos de feria", sentenció.

