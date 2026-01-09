Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El aumento de la tensión en el Caribe es un motivo de “grave preocupación” para el Papa
El Papa León XIV pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano
En su primer Consistorio extraordinario, León XIV reunió a cardenales de todo el mundo en el Vaticano. Allí no faltaron las reflexiones sobre la situación en Venezuela.
Por
Elena Llorente
09 de enero de 2026 - 22:22
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
León agradeció la presencia de los cardenales, en especial de los más ancianos, por el esfuerzo realizado para viajar a Roma
(HANDOUT/AFP)
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Vaticano
Venezuela
Últimas Noticias
En la causa por el secuestro y los tormentos aplicados al odontólogo Abraham Cruz Videla
Apelarán las absoluciones de dos represores en San Juan
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI
Una política que define al modelo libertario
Por
Javier Lewkowicz
Exclusivo para
Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica
Excarcelar para “consolidar la paz”
El sueño de un bloque alineado con Trump
Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global
Semáforo amarillo para el Ozempic
Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar
Por
Pablo Esteban
Se prenden alarmas en un sector de campo.
Bioceres, a convocatoria de acreedores
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria
Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno
El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba
Exilio y camino
Por
Jorge Alemán
Enfrentar la barbarie trumpista
Por
Juan Carlos Junio
El sueño de un bloque alineado con Trump
Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global
Economía
Lo que está en juego
Desmantelamiento del INTI: una política que define al modelo libertario
Por
Javier Lewkowicz
Lo comunicó Scott Bessent
Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares
A la espera del dato nacional del INDEC
La inflación de CABA en diciembre fue de 2,7% y acumuló 31,8% en 2025
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de enero de 2026
Sociedad
Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón
Hantavirus mortal en Mar del Plata
Reconocimiento a la lucha contra la violencia de género
Harán un documental de Gisèle Pelicot
El Ministerio de Transporte bonaerense actuó de oficio
Eugenia Rolón, inhabilitada: no podrá tramitar la licencia de conducir tras chocar alcoholizada
"Les dije que se vayan"
Un hombre frenó a dos turistas que intentaron prender fuego en un área natural protegida de El Chaltén
Deportes
Los rivales de ambos se conocerán mañana
Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones
El delantero colombiano arregló su incororación al club
Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca
David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers
MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami
Sin protagonismo en el Atlético de Madrid
Thiago Almada, en el radar del Palmeiras