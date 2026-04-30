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El País

Viajó a Mar del Plata con una comitiva

En medio de la guerra, Milei se subió al portaaviones de Estados Unidos

Estuvo a bordo del USS Nimitz, una de las naves más grandes de la flota norteamericana, que realiza ejercicios militares en aguas argentinas.

Ezequiel Casanovas
Por Ezequiel Casanovas
(Archivo -)

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