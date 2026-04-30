Los jóvenes, los más afectados por la desocupación

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La tasa supera más del doble a la medición general de la población
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La socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande, Candelaria Rueda, amplió la mirada sobre los datos del Indec en Radio 750.
30 de abril de 2026 - 22:45
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Desempleo CABA
(Sandra Cartasso/Sandra Cartasso)
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