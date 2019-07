Mauricio Macri comenzó su campaña para las PASO el viernes en Córdoba, provincia clave para ganar la presidencia en 2015. El mandatario pasó por suelo mediterráneo junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Picheto, y referentes de Juntos por el Cambio en la provincia, como Mario Negri y Luis Juez. Lo que no podían prever era que la musicalización del cierre les iba a jugar una mala pasada.

El presidente cerró su discurso de ayer con su arenga para volver a tener el voto de los cordobeses. Al término, con los demás dirigentes en el escenario, comenzó a sonar música de cuarteto. Más precisamente, el tema “Ahora mírame” de Ulises Bueno. Macri y los demás saludaban mientras la voz del cantante decía: "Tu qué vienes a buscar pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde. Tu tiempo ya pasó".

Todos se apuraron a dejar el escenario, tras unos pocos segundos, en los que los presentes miraban al presidente y sus acompañantes con esta letra de fondo: “Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me canse de esperar. Te dije que seria la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú que preguntas, por qué, si lo entiendes muy bien. Son tantas las mentiras que yo no quiero creer. ¿Qué me quieres vender? ¿Que tú vas a cambiar? Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo y no sabes lo que ves”.

La elección en Córdoba es decisiva para el oficialismo, ya que fue gracias al 70 por ciento que cosechó en esa provincia que consiguió ganar el ballotage de 2015.

Los versos del hermano de Rodrigo Bueno quizás sean un anticipo de que algo está cambiando en esa provincia.