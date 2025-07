Año 1948. En su tan minucioso como erróneo Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, Ezequiel Martínez Estrada quiso ver en el poema todos los males del país que antes atribuyera a la pampa. Alegorista desbocado, veía transmigrada el alma del gaucho insumiso en los peronistas incorregibles que descalabraban su versión sarmientina de la Argentina. La consumación del mito popular esbozado en el texto se le antojaba un infierno fatal e irredimible.

Dado al rápido psicologismo, en su análisis ausculta un detalle de la vida de Hernández que considera una clave nodal. Al tratar de seducir a una muchacha, el poeta le había entregado un camafeo con una curiosa fotografía doble: de frente y de espalda. Para el profeta infatuado allí se revelaría “una imagen insospechada de la otra parte de sí mismo que no conocemos. No es el negativo de su verdadera efigie, sino el otro yo, el Doppelgänger con el que los alemanes designan el lado nocturno del alma”. Para Martínez Estrada, José Hernández había sido devorado por su criatura, su doble siniestro. Aquel payador perseguido sería un desafío demoníaco a su propia casta patricia, de la que abjura para tomar el partido de los monstruos humildes acechados por el salvajismo.

Pero lo que no vislumbra es que el verdadero doble de José Rafael Hernández fue su hermano, Rafael José: más que un Doppelgänger es un alma gemela, complementaria, como sus propios nombres invertidos en espejo lo declaran. Nacidos en Perdriel, la histórica quinta de los Pueyrredón, su padre Rafael Hernández Plata, que administraba estancias de Rosas, desposó a Isabel, la predilecta de la ilustre familia unitaria. Durante un viaje de visita a su marido, la joven madre salvó providencialmente al pequeño Rafael de ser aplastado por una rueda de carreta; pero murió del susto. Unidos en la orfandad, los niños fueron puestos pupilos de los jesuitas y al llegar a la adolescencia el padre los llevó a trabajar al campo. Duraron poco. Porque durante una cabalgata Rafael vio cómo un rayo lo fulminaba: cargará toda su vida con la doble desgracia de ser testigo de la muerte trágica de sus padres. Retornado a la ciudad, se inscribe en la Universidad; será parte de la primera camada de Agrimensores del país. Pero la historia se le cruzará en el camino.

Corre 1857 y la puja entre Buenos Aires y la Confederación está al borde de la guerra. Chupandinos -federales moderados- y Pandilleros -unitarios capitaneados por Alsina- se aprontan. Los Hernández marchan a Paraná, capital de la Confederación, y se integran al ejército que se bate en Cepeda. Robustos, arrojados, duchos en la lid, pelean duro. Pero lo hacen no sin tristeza, pues entre los enemigos militan sus amigos Juan Chassaing y Estanislao del Campo, el futuro autor del Fausto criollo.

En Pavón salvan la vida de milagro junto a Leandro Alem, e inician una diáspora que lleva a Rafael a un largo periplo por las provincias donde sufre el desprecio que ya por entonces suscitan los porteños. “En Santiago del Estero nos encontrábamos peor que en Inglaterra” -escribe. Nadie habla castellano, solo quichua: nos ignoran. En Santa Fe le espetan “porteño y víbora de la cruz no se pueden dejar vivos”; en Corrientes lo llaman “el colono”. “Hemos estado en peores condiciones que los judíos porque éramos perseguidos por gentiles y cristianos”-recordará con amargura.

Vueltos a Paraná los hermanos se afanan en el periodismo de combate, pero Rafael decide poner el cuerpo y marcha a la Paysandú sitiada y se une al general Leandro Gómez en la resistencia. Herido en una pierna por un cañonazo brasilero es el único que logra escapar tras la caída y se refugia en la isla Caridad, donde lo alcanza su hermano. Pero no hay tiempo para el descanso. La guerra del Paraguay, de la que dará una espléndida descripción, lo sorprende combatiendo en Corrientes, para luego unirse a su hermano en el bando del gobernador Evaristo López, destituido pese a las escaramuzas que desplegaron en forma de guerrillas. La derrota los persigue, y la hermandad se consolida. Como Fierro y Cruz, se disgracian juntos. Es tal su simbiosis que su biógrafo, Osvaldo Guglielmino, llamará a Rafael “adjetivo fundamental” de su hermano.

Tras doce años de guerra errante vuelven a Buenos Aires. En el ‘69 lanzan un diario pero Sarmiento agosta el proyecto. José se une al alzamiento de López Jordán en tanto Rafael se queda en Buenos Aires para casarse con una muchacha que en pocos años morirá. La guerra de centauros en el litoral expulsa a José a Santa Ana do Livramento, en la frontera con Uruguay, donde comienza a garabatear su poema inmortal y donde medio siglo después Borges asistirá a un duelo a cuchillo que marcaría su vida. Entretanto, a Rafael le toca lidiar con la fiebre amarilla mientras sostiene ambas familias. Pero José no se aguanta y vuelve con el manuscrito bajo el brazo. Es entonces que Rafael entrevista a Sarmiento: ambos de pie, lo amenaza a los gritos que ni se atreva a tocar a su hermano. Que, instalado muy cerca de la Rosada, en un hotel de la calle Rivadavia -donde, clandestino, es asistido por Rafael-, concluye el Martín Fierro. Pero es delatado y debe huir a Montevideo.

Ya con su amigo Avellaneda de Presidente, Rafael asume un cargo menor en el Departamento de Ingeniería de la Provincia. Comienza su etapa de realizador. Da forma a colonias y pueblos que van desplegándose en el mapa: Tres Arroyos, Bolívar, Pringles, Suárez, Pehuajó, van tachonando los caminos. Entre sus creaciones estará Nueva Plata. Se trata de una pequeña colonia cuyo diseño replicará el damero de la capital provincial.

En 1875 fue electo Diputado Provincial. Un quinquenio más tarde los hermanos son uno solo: las dos partes del poema ya han visto la luz, con rotundo éxito, y ambos militan en las cámaras, donde se turnan para alegar con prosa encendida. Un senador rival hablará de su “oratoria cargada de tempestades”. José preside la comisión de la piedra fundamental de la ciudad de La Plata, a la que ha dado nombre en homenaje al apellido paterno, tras lo cual parte a Salta, y muere a su vuelta, en 1886. Rafael funda colonias en Misiones y en Entre Ríos. A su retorno es designado a cargo del Municipio de Belgrano.

Entre sus libros más notorios figuran Viaje de un peso, Cartas Misioneras, Justicia Criminal, Patria y Caridad, Sufragio Calificado, El Catastro y Pehuajó, además de una Cartilla Taquigráfica y hasta un manual del juego de Mus. Como diputado visita cárceles, aboga por el juicio por jurados para acelerar los procesos y critica la figura del Juez de Paz, tal como cuenta en Justicia Criminal, su Martín Fierro en prosa. En el fragor militante no se arredró a la hora de ejercer la crítica literaria. Comentó con acidez a Hilario Ascasubi, protestando su desconocimiento del mundo campero: “su criollismo languidece perdiendo su colorido y sabor criollos entre una versificación a veces amanerada por no haber sido nunca realmente gaucho”. A Estanislao del Campo le fustiga el Fausto por inverosímil; su “domador de óperas”, pese a su intención paródica, le sabe exasperante. Pedagógico, señala errores: el pelaje overo rosado “jamás ha dado un parejero”; “es manso, galope de perro y propio para andar mujeres”, “ningún gaucho típico habría elegido aquel pelo híbrido para presentar el pingo de su crédito”. “Al potro no se le pone freno, sino bocado”, alecciona, “sofrenar el caballo no es propio de criollo sino de gringo rabioso”. Ante una escena donde dos gauchos “se enriedaron lagrimeando”, reacciona: “¿quién vio abrazarse a dos gauchos?”. “Abrazo, beso y lloriqueo entre napolitanos es cosa corriente”.

Su credo es claro: “Soy hijo de gaucho, hermano de gaucho y he sido gaucho. He vivido años en los campamentos, en los desiertos y en los bosques, viéndolos padecer, pelear y morir, abnegados, sufridos, humildes, desinteresados y heroicos. Sin codicia por el lucro, sin exigencia de ascenso, sin ambición por la gloria. He compartido sus aspiraciones y alegrías. He confundido mi sangre con la suya en las batallas; me han admirado mil veces con sus oscuras hazañas; me han hecho gozar de los encantos de la gloria; me han enseñado a afrontar la muerte con orgullo, por puro amor a la patria, por conquistar para todos la libertad” -escribió.

Pero su obsesión era la producción. En 1877 creó el Club Industrial y montó en el Colegio Nacional la Primera Exposición Industrial Argentina. Su militancia tendrá dos ejes: fomentar nuevas industrias que agreguen valor a la producción agraria y denunciar las operaciones de los ingleses que lo impiden con malas artes. Como ejemplo aduce la imposición del cemento Portland y los caños cloacales; en Belgrano puso en obra manufacturas locales que resultaron de mejor calidad y más económicas que las importadas. En su campaña aboga por la industrialización del azúcar, del algodón, de la vid, y opera contra el trust británico en textiles; en su colonia Nueva Plata, donde pone a prueba sus ideas, monta un plan exitoso de sustitución de arpillera e hilo británicos para embolsar el trigo.

En esa disputa, que lo vuelve uno de los primeros anti-imperialistas argentinos, fundó La Previsora, primera compañía argentina de seguros, y trató de impedir la venta a los ingleses del Ferrocarril Oeste, de capitales argentinos, que daba ganancias y llegaba hasta Trenque Lauquen. También intentó fundar un cordón industrial en el puerto de La Plata, que solo el peronismo llevará a cabo, así como impugnó la ley de presupuesto que pretendía recortar el salario de los empleados estatales, abandonar la obra pública y cerrar la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por el contrario, solicitó la creación de una escuela de Meteorología y una Escuela Científica de Ganadería. Y el 12 de junio de 1889 presentó en el Senado el proyecto de fundación de la Universidad de La Plata, que se pondrá en marcha un quinquenio más tarde y será nacionalizada en 1905 por Joaquín V. González. Pero Rafael, el hermano de Martín Fierro, había muerto dos años antes.