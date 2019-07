La actriz Gloria Carrá contó por primera vez en televisión que fue abusada por una persona del ambiente, todavía en actividad, cuando tenía 18 años. Carrá había hablado del tema luego de las declaraciones de Thelma Fardín sobre la denuncia de violación contra Juan Darthés. La actriz adelantó que está preparando una denuncia contra la persona en cuestión, que el año pasado había identificado como un productor. Aseguró que una vez que cumpla con los trámites legales, revelará su nombre.

"Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)", subrayó anoche en el programa Podemos Hablar. Según había contado el año pasado, el abuso que sufrió la había alejado de la actuación por tres años.

En ese sentido, la actriz recordó: "Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen 'pero por qué habla ahora', que una habla cuando puede".

Ante la pregunta de si se trataba de “una persona conocida”, la actriz respondió que sí y agregó que “sigue trabajando en los medios” pero aclaró que todavía no quiere revelar su identidad.

"No tengo ganas de que vengan todos, viste cómo es… Hay que estar como armado en esos momentos para decir 'bueno, me pasó esto con tal persona', y que vengan a preguntarte. Qué se yo, no sé si estoy en un momento como para hacerlo", indicó.