La actriz Valentina Bassi dialogó este lunes con Víctor Hugo Morales sobre su experiencia en la película Presente continuo, que coprotagoniza junto a su hijo autista de 17 años, Lisandro, un trabajo dirigido por Ulises Rosell (padre del joven) que mezcla ficción y realidad.



La historia comienza con una situación cotidiana: Bassi (que se interpreta a sí misma) debe salir a trabajar y deja a su hijo al cuidado de un hombre (Jeff Zorrilla), quien deberá aprender a relacionarse con un joven autista.

"Podríamos decir que es una ficción con elementos de documental o un documental con elementos de ficción. Nosotros actuamos, pero hay uno que no actúa, que es Lisandro. Él no estaba actuando, eso hace que la película tenga ese algo que lo hace especial", sostuvo Bassi, sobre Presente continuo.

Acostumbrada al lenguaje técnico del cine, cuando surgió el proyecto la actriz asumió que no sería posible filmar con alguien que no "respeta" las reglas cotidianas de vida, mucho menos las de un rodaje: “Para mí era imposible hacer una película con Lisandro. Él tiene una relación que es completamente diferente a la relación que tenemos todos los neurotípicos con una cámara. Todos sabemos que el detrás de esa cámara puede después estar en una pantalla gigante, en la tele, tenemos naturalmente un registro, pero a Lisandro no le importa en lo más mínimo que la cámara esté a un centímetro de su cara. Eso hizo que la película tenga una cosa rarísima maravillosa”, describió en la 750.

"Yo lo envidiaba en un punto porque decía 'no hay ningún actor que se pueda dormir de verdad con una cámara a un centímetro de distancia de su cabeza', y Lisandro lo hacía. La transparencia con la que transmitía sus emociones, lo que le pasaba, nosotros los actores estamos años para tratar de lograr esas emociones y Lisandro lo hacía porque la cámara la ve diferente", continuó.

Presente continuo fue ganadora en los premios BAFICI, elegida por el público y el jurado. A partir de esto, Bassi decidió impulsar debates el cine Cacodelphia: “El cine comunica por medio de la emoción y la identificación. Entonces las reflexiones que surgen son muy profundas y yo quedé súper conmovida después de los debates”, afirmó.

Por último, consultada por su vida junto a Lisandro, la actriz compartió una reflexión: “A los padres y madres de hijos con discapacidad muchas veces lo que más nos da miedo es el futuro”, expresó. “Ya de por sí surge cuestionarnos qué grado de independencia va a adquirir nuestro hijo cuando nosotros no estemos, o cómo se va adesarrollar en la sociedad, o cuánto va a poder lograr integrarse. El autismo es un misterio y las preguntas son muchísimas”, recalcó Bassi.