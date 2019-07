El presidente Macri nos tiene acostumbrados a usar sus campañas como plataforma de mentiras, lo que sigue generando asombro es la complicidad de comunicadores que no reparan en los hechos.



En una entrevista otorgada a la cadena CNN en español, Macri dijo que convivió estos años con la crítica de los medios opositores. Nombró a C5N y PáginaI12 y agregó: “y no sé cuántos más”.

No sabe cuántos más porque, a gran escala, no los hay. Él se ocupó económica y judicialmente de que no los haya. Los propietarios del canal de noticias líder en audiencia están presos hace más de dos años, los propietarios de la desguazada Radio Del Plata también están presos y, en lo que respecta a Página/12, se hicieron todas las operaciones posibles para que el titular del sindicato que es propietario del diario corriera el mismo destino.

Macri no convivió con PáginaI12, el diario resistió gracias al esfuerzo de sus trabajadores y a los millones de lectores que todos los meses se suman en nuestros diversos formatos.

Macri demoniza a las organizaciones sindicales y realiza todo tipo de operaciones contra ellas porque nunca fue un trabajador. Se arman causas judiciales, se difama, se presiona administrativamente con las herramientas coercitivas que posee el Estado y se asfixia económicamente.

Macri no convivió con medios opositores, los medios que nombró muestran una realidad que otros ocultan. Página/12 tiene un rol inclaudicable en mostrar la angustia de los que sufren las consecuencias de este modelo económico y en la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Seguiremos en esa línea, fieles a nuestros lectores, a pesar de todos los intentos por ahogarnos y silenciarnos que se hacen a diario, lejos de la convivencia declamada con cinismo por el Presidente.



Pancho Meritello es Director del Grupo Octubre.