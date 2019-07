Julián Galdeano dejará de ser el presidente del radicalismo provincial y lo reemplazará un dirigente de Nuevo Espacio Organizado (NEO), el sector progresista que lideran el vicegobernador Carlos Fascendini y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. En diálogo con Rosariol12, el diputado provincial de la UCR confió que la movida es parte de "un esquema de alternancia" definido con anterioridad. El proceso de recambio comenzará el jueves en Santa Fe con un plenario de delegados. Fue invitado al encuentro del presidente nacional de los ucerreístas, el mendocino Alfredo Cornejo.

No le fue bien al radicalismo en las elecciones santafesinas. Partido en dos en lo electoral, pero en más fragmentos en lo interno, la pata progresista aliada al socialismo perdió el gobierno provincial y el ala macrista no retuvo la ciudad de Santa Fe. Por ese motivo, se abre ahora un escenario de reconfiguración. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, a partir de diciembre habrá trece legisladores de la UCR, pero once pertenecientes a NEO, socios del gobernador Miguel Lifschitz y dos que ingresaron por las filas de Cambiemos: uno del Movimiento de Acción Radical (MAR), el propio Galdeano, y otro de la línea Universidad, liderada por José Corral, en la figura de Alejandro Boscarol. Además, todo el bloque opositor del Senado, compuesto por siete hombres, estará integrado solo por radicales. Se le suman a ese escenario las intendencias y comunas que gobernará la UCR.

"Al cronograma electoral lo tenemos que aprobar en plenario y cuanto antes lo aprobemos mejor, tenemos que dar previsibilidad", explicó Galdeano, quien recordó que su antecesor fue Mario Barletta (Universidad), por lo que NEO tiene que poner su sucesor. La Junta Electoral Partidaria elaboró un bosquejo que deberá ser refrendado el jueves, pero que plantea que la presentación de listas se efectúe el 11 de octubre y el 10 de noviembre se realicen las elecciones internas.

La pata progresista perdió el gobierno provincial, y el ala macrista no pudo retener el municipio de Santa Fe

NEO ostenta hoy la presidencia de la Convención Provincial bajo el liderazgo del senador Rodrigo Borla, pero dicho órgano fue intervenido por la conducción nacional en el mes de febrero al no encolumnarse a la estrategia nacional de sociedad con el PRO. Si los radicales progresistas se quedan con la presidencia del partido seguramente la Convención será conducida por otro sector. El nombre de Pullaro asoma con fuerza para ser el futuro presidente del partido, incluso ya le pidieron al ministro que tome ese rol, pero el titular de Seguridad prefiere liderar el bloque de diputados provinciales ucerreístas a partir del 10 de diciembre. A la par del funcionario surgen naturalmente los nombres de Fascendini, el senador Felipe Michlig, el diputado Jorge Henn y algunos postulan al diputado provincial electo Juan Cruz Cándido.

Antes del recambio de autoridades que llegará en diciembre, al progresismo santafesino lo atraviesa la campaña nacional. Los intendentes electos Emilio Jatón y Pablo Javkin avisaron que no los cuenten para militar la fórmula presidencial Lavagna - Urtubey. Sin embargo, firmes al lado de Lifschitz, los radicales de NEO trabajarán para el binomio de Consenso Federal 2030. "Fundamentalmente para la lista de diputados, a mí me entusiasma mucho la lista que encabezan Enrique Estévez, Carolina Piedrabuena y Horacio Ghirardi porque son la mirada renovadora de la política santafesina, voy a trabajar para que sean legisladores, si nos sale bien pueden entrar los tres", le dijo Pullaro a Rosariol12.