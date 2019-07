Se van. Los dirigentes del Partido Demócrata bonaerense rompieron con Juntos por el Cambio a raíz de lo que denunciaron como el “desconocimiento de los acuerdos” por parte del macrismo. De esta manera, dejaron en claro que no apoyarán la reelección de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que buscarán aliarse con los candidatos de José Luis Espert. No obstante, sí señalaron que continuarán apoyando a Macri como candidato a presidente. “Dejamos Juntos por el Cambio en la provincia porque no hubo respeto de los acuerdos alcanzados hace un mes, cuando se cerraron las inscripciones, sostuvo el presidente del PD, Juan Carlos Demarco. Pese a la posición antiderechos de Vidal, Demarco señaló como otro de los motivos para la deserción que “tampoco se produjo una declaración en favor de la vida”. Curiosamente, ahora buscarán unirse al espacio de Espert, que está a favor de legalizar el aborto.