Con una vasta experiencia tanto en el tenis como en otros deportes, como el golf y el polo, Pablo Pécora también tiene un rol fundamental en la Escuela de Entrenadores de César Menotti como director del área de psicología. “Creo que es necesario refundar la Selección, que es lo que intenta hacer el Flaco con el tren ya en marcha. Tenemos que volver a jugar al fútbol, que era lo que mejor hacíamos. Muchas veces el futuro está en el pasado, y el pasado es nuestra forma de jugar. Nosotros tocábamos, hacíamos pressing con Bielsa, hacíamos pressing con Menotti hace muchos años, pero parece que nos olvidamos de esas cosas. Hay que entender que acá se juega el fútbol y no se gana de guapo”, define el psicólogo deportivo.

Además aclara que los nuevos tiempos no ayudan: “Tenemos que reeducar en valores a los jugadores, porque el tema social distrae mucho. El chico ya está con la Ferrari, el Instagram, el departamento, el tatuaje, el pelito; es otro tiempo y hay que aceptarlo pero no hay que olvidar el compromiso, el sacrificio, la solidaridad con el compañero, el respeto al cuerpo técnico. El respeto es que los jugadores no estén con el telefonito cuando les hablan, salvo en casos de fuerza mayor. Eso de las redes sociales no colabora con la selección nacional. Todos esperamos que pierdan y no que lloren, pero que sí estén calientes. No sé si esos valores se perdieron pero por lo menos están alterados”.

–¿Por qué creés que Messi no logra un título con la selección?

–Ganar algo no es algo que se dé, hay que gestarlo desde adentro. Considero, como dicen todos, que no le resulta lo mismo jugar en la selección que jugar en Barcelona. El único que tiene información sobre lo que le pasa es él, pero creo que debe estar dispuesto a entender que es un tema más emocional que futbolístico, ni hablar. Cuando tenga la apertura para mejorar eso estaremos más cerca todos de lograr algo importante. Yo no sé si a Messi le falta algo, cuando tuvo que patear el penal con Paraguay fue y lo pateó, cuando tuvo que clasificarnos al Mundial hizo tres goles en Ecuador. Eso hay que gestarlo para que ocurra más veces. Por otro lado, necesitamos un técnico que absorba la presión; Menotti y Bilardo eran tipos que absorbían la presión. Necesitamos un técnico con espalda para soportar el proceso y desviar la presión que tiene Messi. Es una opinión como hincha más que como psicólogo, pero sí me gustaría que Messi tuviera la predisposición para generar un cambio, porque si él cambia también lo hace Argentina.