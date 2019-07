La AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) presentaron este lunes un fondo de retiro para los futbolistas, que contemplará además a las profesionales de la Liga femenina. El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad que rige el fútbol argentino, Claudio Tapia, y el secretario general de FAA, Sergio Marchi, en el predio de Ezeiza. El programa se denomina "Fondo Final de Carrera" y consiste en un fondo de retiro para los y las futbolistas que deben dejar la actividad profesional. Para percibir el subsidio los beneficiarios/as deberán acreditar que jugaron seis años sucesivos, ya que antes de la reforma el plazo era de ocho, con un máximo de 15 años, y siempre en el fútbol argentino. La suma a percibir es el básico del jugador multiplicado por los años que jugó, y se paga por única vez. Dicho básico es el de la B Nacional --no el de la B Metropolitana, como era antes-- y asciende a 28.500 pesos, con el último aumento. Esto incluye a las categorías de Primera División, B Nacional, Primera B, Primera C, Torneo Federal y Fútbol Femenino. "No hay entidad en el mundo que les dé a sus jugadores la posibilidad de contar, el día después, con este reconocimiento económico al esfuerzo brindado por la actividad que los apasiona", señaló Chiqui Tapia, quien añadió: "Este es un gesto que asumimos como dirigentes de un fútbol integrador. Pensar en este fondo es pensar también en la familia". A su turno, Marchi abundó sobre el subsidio: "Fue creado en 2013 y a lo largo de estos seis años les ha pagado a 300 futbolistas. Este beneficio viene a entregarle una herramienta al jugador para el día después, ese día en el que dejamos de jugar y nos preguntamos: ¿y ahora qué?", planteó el ex jugador de Platense, Gimnasia y San Lorenzo, quien apuntó que en este programa, a diferencia de lo que sucede en Italia y Holanda, el dinero "no saldrá de los aportes de los jugadores", y que en el mismo están incluidas las futbolistas femeninas.