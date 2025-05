El juez de Paz de Aguaray, Alfredo "Freddy" Chocobar, fue denunciado por una madre que lo acusa de retener la cuota alimentaria de su hijo. Otra madre también lo increpó por la misma situación, aunque no formalizó denuncia. El abogado querellante Ramber Ríos dijo que pedirá la detención y destitución del funcionario.

De forma insólita, la retención indebida de las cuotas alimentarias se conoció durante la transmisión en vivo por facebook que realizaba un periodista local del programa "La Hora del Pueblo" mientras Chocobar estaba siendo desalojado en Aguaray, localidad del departamento San Martín, en el norte de la provincia de Salta.





El propietario del inmueble donde el juez de Paz tenía la oficina decidió desalojarlo por falta de pago, aseguró que le debe varios meses y no regularizaba su situación, por eso incluso lo denunció. "Este hombre me debe tres meses de alquiler y como trae dos perros me deterioró toda la oficina. Estoy cansado de esperar que me pague", sostuvo el dueño, una persona mayor, en una transmisión en vivo.

Durante la transmisión se presentó Johana Fiorillo, quien sostuvo que el progenitor de su hijo le había depositado al juez los meses correspondientes a marzo, abril y mayo en concepto de cuota alimentaria, pero el funcionario no le avisó ni le entregó el dinero hasta la fecha.

"Yo me fui a reclamarle al padre de mi hijo que hacía tres meses no me depositaba la cuota alimentaria y él me explicó que como vive y trabaja en otra provincia, le confió al juez de Paz esa cuota y se la depositó a él para que me la entregue", dijo la mujer. El juez admitió en vivo que retuvo el dinero del niño y dijo que lo gastó sin darse cuenta.

Con la representación del abogado Ramber Ríos, la mujer denunció al juez de Paz por estafa agravada. La causa fue girada al fiscal Armando Cazón y fue imputado ayer.

Ríos se refirió al juez de Paz como "un delincuente" por quedarse con las cuotas alimentarias de niños. "Hay muchos perjudicados, hay personas que denunciaron falsificación de instrumento público, boleto de compra venta truchos. O sea, hablamos de un juez de Paz que no puede ser juez de Paz. La Corte (de Justicia de Salta) debería, esto es como un pensamiento mío, debería ver a quien impone. Y los jueces de campaña deberían ver bien", sostuvo el abogado.

Otra mujer también increpó al juez fuera del lugar que solía funcionar como Juzgado de Paz; le recriminó haberse "quedado" con el dinero de su hijo con discapacidad "Dos veces, pero esto no es de ahora, y lo del año pasado ¿Dónde esta?", le cuestionó, luego dijo que incluso le falta dinero desde el anteaño pasado y aunque este funcionario está desde 2024, considera que debe saber donde está el dinero que le falta entregar.

"Aún no fue apartado, pero el señor Fabricio Arias, que es el presidente del Colegio de Jueces de Paz, ya dio conocimiento a la Corte sobre lo que estaba pasando", dijo Ríos, quien anticipó que pediría que Chocobar sea destituido. "Pedí también la detención del juez de Paz", manifestó.