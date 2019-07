La AFIP actualizó este lunes los montos no sujetos a retención en el impuesto a las Ganancias. Esto aplica para los pagos que se realicen a partir del próximo mes. La norma establece un aumento de los mínimos no sujetos a retención de entre 57 y 60 por ciento. Además se subió de 150 a 240 pesos el importe mínimo de retención y de 650 a 1020 pesos cuando se trata de alquileres de inmuebles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos. La modificación anterior de los montos había sido a mediados de junio de 2018. La norma se publicó a través del Boletín Oficial.