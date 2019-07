Mientras se espera la firma del informe final de la Bicameral que se difundirá el jueves, en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, una de las querellas en la causa por el ARA San Juan, solicitó que la causa cambie de carátula y que se investigue de ahora en más el delito de "homicidio simple con dolo eventual, agravado por ser reiterado en 44 ocasiones", es decir por cada uno de las víctimas del naufragio. La presentación ante la jueza federal Marta Yáñez, fue hecha por la abogada Valeria Carreras, que representa a 31 familias, es decir de la mayoría de los 44 tripulantes que perdieron la vida por el hundimiento del submarino.

En diálogo con Página/12, Carreras, en cuya querella participan también Lorena Arias y Fernando Burlando, recordó que la causa lleva abierta más de un año y medio, pero hasta el momento "no hay imputados, cuando hay pruebas suficientes como para empezar a determinar las responsabilidades". En la causa ya declararon cerca de 89 testigos, entre ellos el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, pero de todos modos, se mantiene la carátula original que es la de "averoguación de ilícito".

Entre los imputados, deberían estar el nombrado Srur, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, el ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirante Gabriel González y el vicealmirante Miguel Ángel Mascolo, ex subjefe de la Armada.