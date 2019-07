Las cuatro legisladoras de Estados Unidos atacadas por Donald Trump con comentarios xenófobos afirmaron que el mandatario promueve una “agenda nacionalista blanca” y prometieron que sus voces no serán silenciadas. “No nos callarán”, afirmó la congresista afroestadounidense por Massachusetts, Ayanna Pressley, en rueda de prensa junto a Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen portorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina). Pressley acusó a Trump de carecer de “la gracia, la empatía, la compasión y la integridad que requiere la oficina presidencial”. “Sin embargo, aliento a los estadounidenses (...) a no morder el anzuelo”, agregó, viendo en los ataques del multimillonario republicano “una distracción” para desviar la atención “de los problemas que afectan a los ciudadanos estadounidenses”. También atacada por las publicaciones presidenciales en la red Twitter, Ilhan Omar acusó al presidente republicano de promover las ideas de los nacionalistas blancos. La más joven del Congreso, Ocasio-Cortez, dijo que no estaba “sorprendida” por la “retórica” del presidente, acusado regularmente de racismo desde que llegó a la Casa Blanca en 2017.