Este martes a la tarde la Luna se teñirá durante tres horas aproximadamente por el eclipse parcial que comenzará a las 18 horas. El fenómeno astronómico, que llega tras el eclipse solar total de hace dos semanas, tiene de nuevo como espectadores privilegiados a los cordobeses, quienes podrán ver brillar con todo su esplendor a la luna hasta las 21:18, cuando termine la fase penumbral.



"El horario de salida de la Luna para Córdoba es a las 18.27, por lo que veremos aparecer a la Luna ya eclipsada. El máximo del eclipse parcial ocurrirá a las 18.30, con la Luna muy bajita altura sobre el horizonte sureste. Iremos viendo a la Luna salir de la umbra de la Tierra y la fase parcial del eclipse terminará a las 19.59", explicó el Observatorio Astronómico de Córdoba, que detalló que el momento cúlmine ocurrirá cuando la luna atravesé “la sombra `clarita` de la Tierra”.

No obstante, el episodio será visible en gran parte del planeta: América, Europa, África y partes de Asia. La luna entrará en la penumbra a las 17 y hasta las 20 estará en contacto con la órbita solar. En el país se podrá ver completamente a las 18.45, aunque el fenómeno no presenta una buena definición por la presencia de la atmósfera, a no ser que se observe por un telescopio. “Sólo observadores muy atentos son capaces de darse cuenta de la fase penumbral de los eclipses de Luna", detalló el observatorio cordobés.

El episodio astronómico es una consecuencia directa del eclipse solar del 2 de julio, cuando el plano orbital de la Luna estuvo alineado con el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol. A los quince días, casi a la mitad del mes, la luna da medio giro pero sigue en la misma alineación, sólo que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que produce el eclipse lunar.

De acuerdo a la NASA, la característica principal de este eclipse es que será parcial. Es decir, la alineación del Sol, la Tierra y la Luna llena no será en forma recta sino que estará algo torcida, por lo cual se verá diferente. En este caso, sólo se llegará a oscurecer un 65 por ciento de la superficie lunar. El satélite no se verá rojizo, ya que ese fenómeno ocurre únicamente en los eclipses totales.

A contramano de los eclipses de sol, los eclipses de luna se pueden contemplar sin ningún riesgo o peligro para la salud, ni es necesario ningún tipo de anteojos o instrumentos especiales. El cronograma para este eclipse comenzará a las 18.41, cuando la luna nacerá ya eclipsada desde el horizonte. La sombra finalizará a las 19.59 y terminará a las 21.17.

El próximo eclipse lunar no ocurrirá hasta el año que viene, aunque los cuatro que se producirán en 2020 sólo serán eclipses penumbrales, que son mucho más débiles que los eclipses parciales o completos. No habrá otro eclipse lunar total hasta mayo de 2021.