Desde ayer, Cabify no corre más en la ciudad

Luego de constatar que tres vehículos -un remís habilitado, otro ilegal, y un taxi- estaban trabajando infringiendo la suspensión provisoria que pesaba sobre la empresa, la Municipalidad decidió ayer decretar la caducidad de la licencia a Cabify. "Se estuvieron violando todas las normativas dentro del municipio respecto a la razón y al objeto por el cual fue habilitado como agencia de apoyo al servicio de remís", explicó la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado. La medida afecta a una decena de trabajadores que habían sido contratados por la empresa española, varios fueron recibidos por funcionarios del área luego de notificarles la caducidad (ver aparte). En ese sentido, la funcionaria aseguró que notificarán "en forma inmediata" a los remises que tienen contrato vigente con Cabify, las que deberán presentar contrato nuevo con las agencias de remís habilitadas por el municipio: "Les vamos a dar a conocer cuáles son las agencias y todos los datos que necesiten para que cada uno pueda elegir libremente con cuál puede realizar el contrato".

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la secretaría; Alvarado, junto al subsecretario de Control, Matías Palavecino, indicó que "en el marco del trabajo conjunto y coordinado con la secretaría de Control, a la que le habíamos pedido que realicen los controles pertinentes, en el día de ayer (por el lunes), se encontraron situaciones de diferentes índoles en tres vehículos, la empresa estaba funcionando, de hecho un remís habilitado fue despachado a través de Cabify. Luego en otro operativo fueron un taxi y otro vehículo no habilitado ni como remís ni como taxi, también fueron despachados por el aplicativo".

Si bien los representantes legales de la empresa intentaron revertir la suspensión provisoria decretada la semana pasada, ante las reiteradas infracciones el municipio decidió la caducidad de la licencia otorgada en 2016.

Alvarado recordó que tras haber sido suspendida provisoriamente por diversos incumplimientos a la ordenanza, Cabify tenía un plazo para adecuarse a la norma: "Fue intimada, fue suspendida, y no ha cumplido la suspensión; es más, en los últimos operativos han demostrado que continuaron infringiendo, no solamente la suspensión despachando un remís, en ese caso habilitado, si no también viajes de taxis, que está totalmente prohibido, y más aún, vehículos particulares que es parte de la publicidad que está instalada, convocando a que pudieran inscribirse a la empresa".

En ese marco, la titular del área de Movilidad y Transporte adelantó que enviarán todas las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio para la continuación del trámite, y que la secretaría de Control seguirá realizando operativos en la calle. Sobre la situación de los vehículos que fueron remitidos al corralón, Alvarado dijo que serán sancionados y el Tribunal de Faltas realizará las medidas que correspondan.

"Esto da cuenta del control que se realiza, en función de que las actividades que se realizaron deben ajustarse a las normativas vigentes. A veces hay tiempos y trámites administrativos que tenemos que realizar para poder tomar las medidas, hay que tener la paciencia para aguardar esos tiempos que son los que corresponden para que las sanciones se puedan aplicar. Con los hechos a la vista, es una demostración clara de que están infringiendo la norma vigente", reforzó Alvarado.

-¿Esto puede sentar un precedente a la hora de habilitar otras aplicaciones cuestionadas, como Uber?, le preguntó Rosario/12.

-Bueno, no se puede caducar algo que no está habilitado en el municipio. Por lo tanto destaco la importancia de trabajar en forma conjunta con la secretaría de Control y Convivencia porque van a continuar con sus operativos en la calle, también consultando a los usuarios, tanto de taxis como de remises, cuál fue la manera en la que abordaron ese vehículo.