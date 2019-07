Desde Santa Fe

La Cumbre de los Pueblos que deliberó ayer en Santa Fe en espejo a la Cumbre de Presidentes del Mercosur alertó sobre el impacto del neoliberalismo en la zona de libre comercio que alientan Mauricio Macri, Jair Bosonaro y sus colegas de Paraguay Mario Abdo Benítez y de Chile Sebastian Piñera. “Queremos una integración al mundo, pero no de rodillas como la quieren Macri y Bolsonaro”, fue la síntesis de una jornada de debate que reunió a los legisladores del Parlasur excluidos de la Cumbre, entre ellos el ex canciller Jorge Taiana, políticos, sindicalistas y trabajadores de todo el país. La convocatoria del Movimiento Obrero Santafesino (MOS) que integran la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales superó el millar de personas.

Uno de los ejes del diálogo fue el acuerdo Mercosur-UE, que Taiana consideró “desequilibrado”. “La Unión Europea obtiene mucho y concede poco y el Mercosur obtiene poco y concede mucho”, dijo. Un referente del MOS y ex candidato a vicegobernador y ahora a diputado nacional por el Frente de Todos, Jorge Hoffmann lo interpretó como “otra vuelta de tuerca de lo que vivimos en la Argentina, con la liquidación de miles de pequeñas y medianas empresas. Esto sería una catástrofe para los trabajadores argentinos que multiplicaría lo que hoy estamos viviendo”, planteó Hoffmann.

Recién llegado de México, Taiana explicó que la “integración de América Latina es indispensable”. Y a pesar de lo que pregonan, , “Macri y Bolsonaro están en contra de esa integración. Acá estamos los parlamentarios de Mercosur”, marginados de la Cumbre de los Presidentes. “Si la integración es importante, no debe ser una tarea de la burocracia sino un proceso social que requiere de la participación de los ciudadanos, de sus organizaciones y de sus representantes en el Parlasur”. “Estamos en una actividad paralela porque Macri ha impedido la participación del pueblo y de sus organizaciones sociales” en Cumbre de Santa Fe, denunció el ex canciller. En el cierre participaron un histórico de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor “Gringo” Amichetti, el líder del Suteba, Roberto Baradel y la senadora nacional Marilín Sacnun, entre otros.

Las deliberaciones se realizaron en la casa de los trabajadores municipales de la provincia. Es el “Complejo Institucional Néstor Kirchner”. “Y no es casualidad”, dijo el líder del gremio Festram, Claudio Leoni, uno de los impulsores de la Cumbre de los Pueblos. Leoni, su colega de la CGT Santa Fe Claudio Ghirardi, el líder de la CTA José Testoni coincidieron que Macri encarna la entrega del país. “Somos testigos de cómo nuestro pueblo es sometido a la marginación, la pobreza, los despidos, los cierres de fábricas”. Y avanza en la “persecución a los dirigentes sindicales que se oponen y resisten el modelo neoliberal", dijo Leoni. Mencionó al ex líder de la CGT Hugo Moyano, a Sergio Palazzo y Roberto Baradel. “El de Macri es un proyecto de dependencia. El reemplazo de la dictadura por una expresión política de la elite dominante, las corporaciones mediáticas y el partido judicial no es casual. Es parte de la vieja política de Estados Unidos que ubicarnos como el patio trasero” de la potencia hegemónica.