La Federación de Trabajadores Químicos, que incluye al Sindicato Químico de Rosario, alerta que de no acordarse hoy la paritaria 209/20, en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se lanzará un paro total de actividades de 24 horas. El sindicato reclama un 31 por ciento para la paritaria actual hasta abril del año que viene y suma un 18 por ciento que quedó relegado de paritaria anterior. Por eso, los trabajadores comenzaron con un quite de colaboración de dos horas por turno con realización de asambleas en lugares de trabajo. En ese sentido, en la zona entre las empresas afectadas se encuentran: BASF y Styropek ubicadas en General lagos e Impidasa en Rosario. "Estamos expectantes a qué pase en la negociación. Ya hubo dos reuniones y no quieren reconocer el 18 por ciento que quedó de la paritaria pasada. El reclamo es justo para que los trabajadores no pierdan poder de compra en sus salarios", dijo el secretario general de los Químicos de Rosario, Rubén Carroselli.