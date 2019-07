...sufrieron la interrupción de sus becas o del pago de sus salarios por estar embarazadas. Denuncian que el Directorio del organismo no respeta las licencias por maternidad de las becarias doctorales y post doctorales. El reclamo volvió a tomar fuerza esta semana, durante la movilización al Polo Científico para entregar un petitorio por la recomposición salarial. Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny, miembros del Directorio de Conicet,anunciaron que presentaron una propuesta a ser ratificada por el Directorio mediante votación, que fije criterios “para el establecimiento de prórrogas y licencias, para no ser abordadas según cada caso particular; formalización de licencias por maternidad y por enfermedad, y prórrogas de seis meses para las embarazadas que culminan sus becas”. En diálogo con la AM 750, Lucía Maffey, integrante de la organización Jóvenes Científicos Precarizados, advirtió que “hay compañeras que después de años de labor precaria dentro del organismo, quedan en la calle con embarazos avanzados sin que el Directorio les otorgue la prórroga salarial y la continuidad de la obra social para ellas y sus hijxs, con el argumento de que no son trabajadoras”.