María Eugenia Vidal no la pasó bien en su visita al programa Corea del Centro, conducido por los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnelll. La gobernadora bonaerense fue confrontada con las cifras de su gestión y apenas atinó a argumentar. “Han sido años difíciles, claramente no para los más pobres porque ellos fueron los más protegidos”, afirmó sin ruborizarse, a pesar del aumento de la pobreza. “Venimos a ofrecer un proceso que ha sido difícil, pero creemos que nos va a llevar a una Argentina donde vamos a estar mejor", dijo al tiempo que celebró el funcionamiento de los comedores escolares.

"Todos los niveles de pobreza son más altos desde diciembre de 2015", insistió O´Donnell ante la negativa de la gobernadora a reconocer su fracaso. “Hoy los niveles de pobreza son similares a cuando terminó el kirchnerismo y eso no es algo que me enorgullezca”, repitió Vidal. "Estamos en 35 por ciento", subrayó la gobernadora, ante lo cual O'Donnell se vio obligada a recordarle que "todos los indicadores son peores". Confrontada con el alza de la pobreza y el desempleo, la respuesta de Vidal fue: “Si vos le preguntás a alguien que vive en San Miguel o Tres de Febrero, como estuve recorriendo los últimos días, si está peor después que le pusieron el asfalto después de cuarenta años, a lo mejor no te dice que está peor”.

Ante los datos acerca del crecimiento del desempleo en el Conurbano en el último año, en paralelo con la caída del consumo, Vidal consideró que “fuimos tratando de corregir con el menor daño posible, sin tocar nunca el gasto social”.

En otro pasaje, insistió con que “estamos creciendo” y que “estamos vendiendo cada vez más trabajo argentino al mundo”. A pesar de que O'Donnell retrucó que la única forma de trabajo que creció fue el empleo precario, Vidal respondió: “¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población, de gente que no trabajaba y ahora es más grande y sale a buscar trabajo, y también de gente que busca un segundo trabajo, pero no tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que hay”.