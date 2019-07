El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, y el candidato a intendente de Morón, Lucas Ghi, se mostraron juntos en el lanzamiento de ese espacio en el distrito, realizado ayer en el Parque Industrial La Cantábrica. Durante el evento, que contó con la participación de más de 350 industriales, empresarios y comerciantes del municipio, el ex ministro de Economía señaló que desde el Gobierno “no quieren hablar de cómo está nuestra provincia, no quieren que se sepa cómo está sufriendo el laburante, no quieren hablar de producción ni de empleo”. “Que las fábricas vuelvan a producir y los comercios levanten las persianas no es sólo un asunto empresario, sino también una decisión política. Por eso queremos reactivar la economía local y avanzar con soluciones al problema productivo que generó este gobierno”, destacó por su parte Ghi. El cierre fue con un acto con la militancia.