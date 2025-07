En las efemérides del 7 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1860. El nacimiento de Gustav Mahler

Nace Gustav Mahler en Kaliště, en la actual República Checa. El compositor austríaco representó el canto del cisne del Romanticismo alemán. Autor de nueve sinfonías, dejó inconclusa la décima. También escribió la canción-sinfonía La canción de la Tierra, así como ciclos de canciones: El cuerno mágico de la juventud, Canciones a los niños muertos, Rückert-Lieder; y la cantata La canción del lamento. Falleció en 1911.

1930. La muerte de Arthur Conan Doyle

A los 71 años fallece Arthur Conan Doyle. Nacido en Edimburgo, estudió medicina antes de volcarse a la literatura. Fue el creador de Sherlock Holmes, a quien presentó en la novela Estudio en escarlata, en 1887.Los relatos publicados en la revista Strand le dieron enorme popularidad y decidió “matar” a su criatura, si bien luego escribió la novela El mastín de los Baskerville, ambientada antes de la supuesta muerte del detective, al que Conan Doyle decidió “resucitar” en un cuento (“La casa deshabitada”) en el que Holmes explica cómo fraguó su muerte. Conan Doyle siguió escribiendo más cuentos de Holmes, que oscurecieron al resto de su obra. La muerte de un hijo en la Primera Guerra lo acercó en sus últimos años al espiritismo.

1940. Nace Ringo Starr

En Liverpool nace Richard Starkey. Adoptó el nombre de Ringo Starr y se convirtió en un baterista popular como miembro de Rory Storrm and the Hurricanes. Sin embargo, dejó esa banda en 1962 para sumarse a los Beatles. Fue la voz de clásicos como “Yellow Submarine” y “With A Little Help From My Friends” y compuso “Don´t Pass Me By” y “Octopus´s Garden”. Combinó la música con la actuación y sigue activo.

1963. El triunfo electoral de Arturo Illia

Arturo Illia gana las elecciones presidenciales. El candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo se impone a Oscar Alende, de la UCRI. Tercero queda el exdictador Pedro Eugenio Aramburu, que se presenta por la Unión del Pueblo Argentino. La fórmula Illia-Perette logra la victoria con un escueto 25 por ciento. La nota de la jornada la da el caudal de votos en blanco, 19 por ciento, con el que se manifiesta el peronismo proscripto. Nacido en 1900 en Pergamino, Illia trabajó como médico en Cruz del Eje. En 1962 fue electo gobernador de Córdoba, pero no llegó a asumir por el golpe militar ocurrido once días después de los comicios. Juró como presidente el 12 de octubre de 1963 y fue derrocado el 28 de junio de 1966.

1974. Alemania gana el Mundial

Final de la Copa del Mundo en Múnich. Alemania Federal se enfrenta al mejor equipo del torneo, el seleccionado de Países Bajos de Johann Cruyff, que ha revolucionado con su "fútbol total". Un temprano penal pone en ventaja a la Naranja Mecánica, pero en ese primer tiempo los teutones dan vuelta el marcador y se imponen por 2 a 1. Franz Beckenbauer alza la Copa de la FIFA, que reemplaza a la Copa Jules Rimet. Cruyff, considerado el mejor jugador del torneo, y uno de los mayores talentos en la historia del fútbol, se queda como un rey sin corona.

1990. El concierto de Los Tres Tenores

Se realiza el primer concierto de Los Tres Tenores. José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti cantan en Roma, en la víspera de la final del Mundial entre la Argentina y Alemania Federal. La excusa es el regreso de Carreras después de haber sufrido leucemia. En el imponente marco de las termas de Caracalla, y con una orquesta dirigida por Zubin Mehta, realizan un concierto que se convertirá en el disco de música clásica más vendido de la historia. La cita se repetirá en 1994 y 1998, siempre en víspera de finales de Copas del Mundo, en Los Ángeles y París, respectivamente, y saldrán de gira.

1997. Fallece María Herminia Avellaneda

A los 63 años muere María Herminia Avellaneda. Una de las más destacadas productoras y directoras de televisión, colaboró con María Elena Walsh y dirigió en 1971 el film Juguemos en el mundo. Fue la responsable de varios unitarios, como Alta Comedia, y ocupó la dirección artística de ATC en la vuelta de la democracia. Junto a Walsh y Susana Rinaldi condujo en 1984 el ciclo La cigarra.

2005. Atentados en Londres

Tres bombas estallan en el subte de Londres, un día después de que la ciudad fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012, y mientras se reúne el G8 en Escocia. Una hora más tarde explota una cuarta bomba en un colectivo. Mueren 52 personas, más los cuatro terroristas suicidas y hay unos 700 heridos. La red Al Qaeda se atribuye el ataque, como represalia a la incursión británica en Irak. Dos semanas más tarde hay un nuevo intento terrorista similar en la ciudad, pero las bombas no estallan y cuatro atacantes logran inmolase: apenas se registra un herido.

2021. Muere Carlos Reutemann

Carlos Alberto Reutemann fallece en la ciudad de Santa Fe, a los 79 años. Después de su trayectoria en el automovilismo deportivo en la Argentina, llegó a la Fórmula 1 en 1972. En una década en la máxima categoría ganó doce carreras y arañó la gloria con Williams en 1981. Resignó el título ante el brasileño Nelson Piquet en la última carrera, en Las Vegas. Ya retirado, se dedicó a la política. Ganó la gobernación de Santa Fe en 1991 por el peronismo, gracias a la ley de lemas. Dejó la gobernación en 1995 y recaló en el Senado. Volvió a ser elegido gobernador en 1999. Al terminar su segundo mandato, en 2003, y en medio de las polémicas por la inundación de Santa Fe, regresó al Senado, donde se mantuvo hasta su fallecimiento.

Además, es el Día Mundial del Cacao; y el Día del Abogado Laboralista en honor de los letrados asesinados por la dictadura en la Noche de las Corbatas, en 1977.