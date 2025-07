El exembajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, criticó al futuro embajador norteamericano, Peter Lamelas, sobre sus declaraciones acerca de “vigilar provincias”, apoyar a Milei contra China y hasta una acusación infundada a Cristina Kirchner sobre el caso AMIA.

Según Basteiro, Lamelas “muestra su ignorancia y su falta de tacto para manejarse en temas de política internacional, toda vez que es un financista y un proveedor en la campaña de Trump; que está ahí no por sus conocimientos o por su experiencia sino fundamentalmente porque ayudó para que (Donald) Trump llegue al Gobierno”.

Peter Lamelas es médico de origen cubano. En su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense este martes para ser designado embajador en Argentina, habló de su futura tarea en la Argentina a la que pretende llegar no sólo para respaldar al gobierno de Javier Milei, sino también que avisó que recorrerá las provincias para "vigilar que no hagan acuerdos con los chinos".

Además, anticipó el lobby que realizará en el Poder Judicial para “asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”. A la expresidenta le dedicó varios minutos para destacar la postura del gobierno de Donald Trump sobre su situación judicial. No sólo se quejó de la prisión domiciliaria sino que hasta se atrevió a deslizar responsabilidad en la muerte del fiscal Alberto Nisman y el encubrimiento en el atentado a la AMIA.

Para Basteiro, el designado diplomático “(ha hecho) intromisión en asuntos internos con doble vara”. “Está claro que el hombre manifiesta, y con total impunidad plantea, que los que hacen otros países está mal pero él, a su vez plantea, que lo va a hacer, qué va a visitar todas las provincias argentinas”, afirmó en la 750.



“No debería sorprendernos porque, normalmente, los embajadores y la política exterior norteamericana es de entrometerse en asuntos internos y querer que el mundo actúe y funcione de acuerdo a sus intereses”, sentenció Basteiro.

“Objeta y habla sobre países latinoamericanos con respecto a condiciones malignas y no prevee, no mira, no conoce o si conoce y se hace el distraido, sobre el conflicto de Medio Oriente financiando el genocidio que Israel está llevando adelante en Palestina”, apuntó.

Por último, vaticinó que el presidente Milei “le dará su aprobación y terminará siendo embajador” lo que representa “un hecho lamentable que muestra la falta de soberanía, la falta de actitud que tiene la Cancillería argentina y el Poder Ejecutivo Nacional ante una persona que, ya de movida, sin haber arribado y sin haber empezado a funcionar dentro de la política diplomática ya metió la pata de manera muy profunda y muy lamentable”.