Los fanáticos de los Beatles tienen una buena noticia: los dos miembros sobrevivientes de la legendaria banda se reunieron para grabar un cover de “Grow Old With Me”, considerada la última canción de John Lennon antes de su asesinato. Paul McCartney y Ringo Starr grabaron el tema para What´s My Name, el nuevo álbum del baterista.

El disco de Starr saldrá a la venta el 25 de octubre. El músico, de 79 años, confirmó que él lleva la voz principal, mientras que McCratney hace su aporte en los coros y el bajo. El origen de la grabación es un diálogo de Starr con Jack Douglas, productor de Double Fantasy, el último disco de Lennon, acerca de los demos que había dejado el beatle antes de caer asesinado por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980.

Lennon había lanzado Double Fantasy semanas antes del asesinato cometido en Nueva York y ya había empezado a preparar otro disco con Yoko Ono, Milk and Honey. “Grow Old With Me” representó la última grabación de Lennon. La canción no estaba terminada al momento del crimen, y tal como quedó fue editada en Milk and Honey en 1984.

La canción fue grabada por Lennon y Ono en noviembre de 1980 en el edificio Dakota, donde vivían, frente al cual Lennon fue baleado por Chapman. El tema fue una de las alternativas que los Beatles sobrevivientes barajaron para su proyecto Anthology a mediados de los 90, decantándose por dos inéditos de Lennon: “Free As A Bird” y “Real Love”.