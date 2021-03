“Los irregulares”: más del universo de Sherlock Holmes por Netflix

Epígrafe: Su creador señaló la influencia The X-Files y la obra de Stephen King

Netflix vuelve a explotar el universo de Arthur Conan Doyle en Los Irregulares (disponible desde el último viernes). Si en Enola Holmes Millie Bobby Brown encarnaba a la hermana de Sherlock, aquí un grupo de adolescentes trabaja para el detective en un contexto cercano a Stranger Things y The X-Men. Los de Baker Street se enfrentan a males de toda índole, demonios y hechos inexplicables, gracias a sus habilidades sobrenaturales. En esta singular Londres Victoriana, hasta el investigador y Watson parecen aliados de Moriarty.



Compuesta por ocho episodios, la producción es una versión popmoderna de las historias pergeñadas por el escritor inglés. Su creador, Tom Bidwell (My Mad Fat Diary), aclaró que esta adaptación no es canónica sino que “toma elementos Conan Doyle para darlos vuelta”. “Las inspiraciones fueron programas como The X-Files que también tenía eso tan excitante del “monstruo de la semana” y la clave de horror de Stephen King”, apuntó su responsable. ¿Dónde quedó el método holmesiano para resolver casos? “Los crímenes que se investigan son muy diferentes porque son sobrenaturales con elementos de horror. Sin embargo, la serie se adentra en el mundo del espiritismo, que es algo en lo que Arthur Conan Doyle estaba realmente interesado. Queríamos crear un mundo en el que el interés espiritual del autor chocara con el carácter lógico y racional de Sherlock”, explicó.