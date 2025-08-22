La misión de River estaba centrada en lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por ese motivo, el equipo comenzó su encuentro ante Libertad tomando el control del juego, y se lanzó hacia el campo de los paraguayos desde el inicio.

La presión que ejerció fue enorme, y el desarrollo era en el área de Libertad. Entre Pérez y Fernández recuperaban la pelota cerca del medio de la cancha, y rápidamente la tocaban para Quintero, quien encabezaba todos los ataques del local.

Las situaciones para ponerse en ventaja fueron apareciendo, y entre el arquero y la falta de precisión impedían la diferencia en el resultado. Colidio y Driussi desbordaban por los costados, y le lanzaban la pelota al que llegaba por el centro. Libertad apostaba todo al contrataque, el único recurso que tenía previsto.

La insistencia de River tuvo respuesta a los 29 minutos, cuando Driussi se lanzó hacia adelante para golpear la pelota con la cabeza, ante el estatismo de los defensores visitantes. La acción la inició Acuña por la izquierda, y continuó con un remate de Colidio que dio en el travesaño, y el rebote fue capturado por Driussi.

El gol de River pareció despertar a los paraguayos, que comenzaron a salir del asedio local y de a poco fueron incursionando en el campo adversario. La reacción comenzó a evidenciar desajustes en la defensa de River, que le imprimía suspenso en las cercanías de Armani.

Los problemas en la última línea de River se hicieron más notorios, y Libertad lo aprovechó para lograr la igualdad. Robert Rojas cabeceó un envío desde la derecha, se anticipó al arquero en el área chica, y el final de la primera parte fue en medio de una gran incertidumbre en el estadio Monumental.

Los inconvenientes para River continuaron en el inicio de la segunda mitad. Paulo Díaz no salió a jugar por una lesión, y su lugar lo ocupó Boselli. Lo peor apareció a los ocho minutos, cuando Galoppo se fue expulsado por una infracción fuerte sobre la izquierda.

El técnico Gallardo decidió rearmar el mediocampo, y el que dejó la cancha fue Quintero, para que ingrese Galarza Fonda. Si bien la intención era tener más presencia defensiva en esa zona, River no siempre lo pudo lograr, y muchas veces no podían prevalecer ante los volantes rivales, que contaban con un hombre más.

Libertad tuvo dos chances claras para convertir el segundo gol: un remate se fue al lado del palo, y el otro fue desviado por Armani. Del otro lado, River no logró tener ninguna opción en el área de Silva. Los minutos pasaron con Libertad construyendo las mejores jugadas en ataque pero la paridad no se pudo quebrar. Los penales le terminaron dando el acceso a la siguiente instancia a River.