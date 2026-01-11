Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Newell's y un nuevo paradigma en la gestión del fútbol profesional

El éxito del modelo Sensini en los refuerzos

El manager rojinegro lleva meses trabajando en una base de datos de jugadores para dar con los refuerzos. Ayer se acordó con el defensor Cabrera

Alejo Diz
Por Alejo Diz
Sensini Sesini y el presidente Boero, el día de las elecciones en Newell´s (Sebastian Granata)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Cuatro represores, al banquillo

A juicio por los crímenes de la SIDE

Un hombre de 37 años permanece internado en estado crítico

Conductor apuñalado en zona sur

Exclusivo para

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El arte de narrar según María Teresa Andruetto.

Por Verónica Abdala
PDVSA

La pelea entre EE.UU. y China se tensiona en América latina.

Los recursos naturales: eje de las disputas geopolíticas en la región

Por Martín Burgos*

Es en los terrenos donde hoy está la Universidad de Entre Ríos

Investigan un posible nuevo centro clandestino durante la dictadura en Entre Ríos

Por Ailín Bullentini

El País

Tras el sangriento bombardeo y el secuestro de Maduro

Venezuela después del Trumpazo: qué busca el gobierno de Delcy Rodríguez

Por Felipe Yapur

Tras las provocaciones de Milei a Lula

Brasil dejó de representar a la embajada argentina en Caracas

Serán juzgados a partir del 13 de febrero

Cuatro represores van a juicio por los crímenes de la SIDE

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento

Economía

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

“Podría demorar las inversiones”

Por Mara Pedrazzoli
Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Sociedad

Comienza a subir la temperatura

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de enero

Feria Tecnología - Las Vegas

Rodrigo Martin-Iglesias, profesor titular de Diseño de Futuros (UBA) disecciona la CES, la feria tecnológica en Nevada

La diosa técnica en Las Vegas

Por Julián Varsavsky
Feria Tecnología - Las Vegas

Cerró la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con promesas high tech para 2026

Un canto coral al tecnoptimismo en el desierto

Por Julián Varsavsky

Deportes

Racing vs Botafogo - campeón Recopa Sudamericana

Pasaron 15 años desde su anterior sequía en el fútbol local

Los cinco grandes buscan sacarse la mufa en 2026

Por Malva Marani
Polonia vs EEUU- United Cup Sydney tennis

Jugará la final contra Suiza este domingo

United Cup: Polonia dio el batacazo y va por su ansiada revancha

Maher Carrizo

Amistoso este domingo en Montevideo

River juega contra Millonarios mientras espera a Maher Carrizo

Matko Miljevic

Hay acuerdo con Huracán para la compra del volante

Ahora sí: Matko Miljevic a Racing