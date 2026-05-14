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El País

Publicó un tuit y recibió respuestas impiadosas

Sturzenegger se quiso burlar de la Anmat por hacer bien su trabajo

El ministro de Desregulación criticó un informe que no autoriza la venta de un producto, siendo que la Anmat tiene esa potestad.

IMF - World Bank spring meetings 2025 Sturzenegger, el desregulador que critica hasta a la Anmat. JIM WATSON. AFP

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