La periodista y conductora Cynthia García criticó en su editorial en la 750 la "naturalización" de la derechización de una porción de la sociedad argentina gracias al relato y la batalla cultural parcialmente ganada por La Libertad Avanza y sus aliados políticos y mediáticos, como así también la "entrega" total del país por parte de Javier Milei.

El editorial de Cynthia García

Lograron un Derecha Fest. Lograron culturalmente que ser de derecha no sea vergonzante. Hasta Macri la derecha ocultaba sus intenciones. Porque las intenciones de los proyectos de derecha, en términos de proyectos neoliberales con base en alineamientos con Estados Unidos que habilitan proyectos injerencistas para depredar recursos naturales y frenar el crecimiento de las mayorías, es el objetivo de las derechas.



Aumento de las edades jubilatorias, reforma laboral, privatizaciones, apertura de importaciones, destrucción del mercado interno, es de manual. Eso es lo que confrontaron bien, mal, más o menos, como se pudo, todos los proyectos populares. Pero, culturalmente, ser de derecha era vergonzante, no por el hecho de tener identidad política, sino por el hecho de que lo que se estaba planificando no se va a estar diciendo impunemente, entonces se oculta tras la “libertad de mercado”. Ahora está abierta y explícitamente diciendo. La fotografía de hoy con la Derecha Fest en Córdoba.

En el análisis hay una naturalización, que no nos escandaliza que haya un festival libre, violento, odiante, mentiroso, todo cargado de violencia. Abiertamente Milei le dijo “bruta traidora” a su vicepresidenta.

Al analizarlo de esa manera, lo naturalizamos, y ese es su triunfo. El triunfo cultural de La Libertad Avanza, en la construcción que sea, es haber naturalizado y que una porción de la sociedad abiertamente se presente de derecha, sabiendo lo que significa. Por supuesto que con un paradigma mediático cómplice, como siempre ocurrió. Por eso en la expulsión violenta, odiante, de nuestra compañera de Página 12 Melisa Molina con toda una connotación de violencia y oscuridad.



Es imposible pedirle empatía a ninguno de estos personajes nefastos. Y todo esto apoyado sobre el colchón del alineamiento de los Estados Unidos, porque quien se propone ser embajador en Argentina no hace esas declaraciones sin el amparo del Gobierno. No las hace alocadamente un día. Eso lo hace bajo el amparo -decíamos que el 9 de julio no era el Día de la Independencia, sino que se firmó la entrega del país por este Gobierno- de este Gobierno.



Eso no logra tener freno por parte de una oposición que todavía no toma conciencia de la entrega que significa. Estaban los Gobernadores en el Concejo de Mayo haciendo caso omiso de este contexto.

La situación en la que estamos no es solo insólita, no solo vergonzosa, no solo entreguista, es una situación crítica. Estamos en una situación crítica en un país con una democracia agonizante, sino muerta, en medio de un alineamiento muy peligroso en términos geopolíticos.

¡Bienvenidos a la Derecha Fest!