Río de Janeiro revalidó el título de la fiesta de fin de año más grande del mundo

Celebraciones de Año Nuevo en Río de Janeiro

AME1403. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 31/12/2025.- Fotografía cedida por la Alcaldía de Río de Janeiro que muestra el monumento del Cristo Redentor y fuegos artificiales sobre la playa de Copacabana este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Además del espectáculo pirotécnico, las celebraciones de Año Nuevo en Río incluyen espectáculos de drones y diversos artistas en escenarios a lo largo de todo el litoral carioca. EFE/ Alcaldía de Río de Janeiro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(Alcaldía de Río de Janeiro /EFE)