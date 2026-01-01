Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Record Guinness

Río de Janeiro revalidó el título de la fiesta de fin de año más grande del mundo

Más de 2.6 millones de personas recibieron el 2026 en las playas de Copacabana. Artistas como Gilberto Gil y Ney Matogrosso encabezaron las propuestas musicales de la noche.

Celebraciones de Año Nuevo en Río de Janeiro AME1403. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 31/12/2025.- Fotografía cedida por la Alcaldía de Río de Janeiro que muestra el monumento del Cristo Redentor y fuegos artificiales sobre la playa de Copacabana este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Además del espectáculo pirotécnico, las celebraciones de Año Nuevo en Río incluyen espectáculos de drones y diversos artistas en escenarios a lo largo de todo el litoral carioca. EFE/ Alcaldía de Río de Janeiro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Alcaldía de Río de Janeiro /EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Violencia policial en Constitución: trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año

Por Euge Murillo

Dirigida por Richard Linklater, con Ethan Hauke

“Blue Moon”: tributo al ocaso de una vida

Por Diego Brodersen

Inicio de la gira "Sale el sol"

Profeta en su tierra: Fito Páez tocará gratis en el Monumento a la Bandera

Opinión

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader

Exclusivo para

A la medianoche exacta

San Luis inauguró el 2026 con el primer nacimiento del nuevo año

Operativos en todo el país

Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia

Proyecciones para el nuevo año

Muchos que pierden, pocos que ganan: el mapa de la economía de Milei en 2026

Por Vardan Bleyan

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

El País

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

El mapa completo de los recortes del Gobierno

El año de la crueldad: jubilados, discapacitados y universitarios, las víctimas del ajuste en 2025

Volvió a manipular cifras a su antojo

Milei envió un escueto saludo de fin de año plagado de falacias

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Economía

Bolsillos bajo presión

Año Nuevo, mañas viejas: rigen aumentos en colectivos, trenes, subtes, luz, gas, agua y nafta

Proyecciones para el nuevo año

Muchos que pierden, pocos que ganan: el mapa de la economía de Milei en 2026

Por Vardan Bleyan

Alivio para el bolsillo

Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

Sociedad

Record Guinness

Río de Janeiro revalidó el título de la fiesta de fin de año más grande del mundo

Nochevieja violenta en los Países Bajos

Ardió una iglesia histórica y hubo enfrentamientos entre ciudadanos y policías

Cumplía una condena de 15 años de cárcel

Uno de los condenados por el femicidio de Lucía Pérez fue beneficiado con libertad condicional

A la medianoche exacta

San Luis inauguró el 2026 con el primer nacimiento del nuevo año

Deportes

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú

Seguirá en observación

Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca