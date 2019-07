El Gobierno mantuvo silencio ante el informe de la Bicameral sobre el submarino ARA San Juan, que planteó responsabilidades políticas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Distintos legisladores del oficialismo salieron a responder a las acusaciones y negaron cualquier responsabilidad de los funcionarios civiles. La estrategia, como cuando ocurrió la desaparición, fue culpar a la cúpula de la Armada y los mandos medios, a quienes separaron ya de sus cargos.

De la Comisión Bicameral que redactó el informe, cuatro de los 12 legisladores eran oficialistas. Todos firmaron "en disidencia" por la parte en la que responsabilizaba políticamente a Macri y Aguad. Desde el Gobierno, evitaron hablar: la respuesta quedó en manos de los diputados y senadores del oficialismo. "No compartimos la parte del informe que responsabiliza al presidente y al ministro de Defensa. El informe omite considerar dos cuestiones claves y trascendentales. En lo que tiene que ver con el presidente, está que las facultades operacionales del presidente están limitadas a tiempos de guerra. No existe responsabilidad del presidente de la Nación sobre lo ocurrido. El informe es sesgado y arbitrario", dijo a este diario el diputado radical Luis Petri. "Y en lo que tiene que ver con el ministro de Defensa, hay un decreto del 2006, épocas del kirchnerismo, donde establece que la responsabilidad en tiempos de paz es el Estado Mayor Conjunto, que es el que ejerce el control operacional y funcional", aseguró el legislador. "Dejamos en claro en la disidencia esto: es una interpretación discrecional y arbitraria", insistió.

Petri también defendió el accionar de Aguad una vez que se conoció la desaparición del submarino. "A posterioridad, se pusieron todos los recursos con los que cuentan las Fuerzas Armadas, se reclamó ayuda internacional. Todos los recursos se pusieron para tratar de encontrarlo. Y finalmente se encontró", remarcó. ¿Qué respondieron al destrato a los familiares que señala el informe? "Habría que preguntarle a los familiares. Creemos que, lógicamente, había información sensible. Es necesario establecer protocolos de actuación dentro de la Armada para evitar las contingencias y, una vez ocurridas, para poder actuar y asistir correctamente a las víctimas. De esta tragedia, una de las cosas que uno puede sacar en limpio es que faltaron estos protocolos", aseguró el diputado oficialista. "Eso está basado en la declaración de algunos familiares. Pero hemos estado siempre en contacto con ellos. Siempre se les dio información", se sumó el senador macrista Esteban Bullrich.

Bullrich indicó a PáginaI12: "Nosotros estamos de acuerdo con el 99 por ciento del informe. Lo que nosotros planteamos es que esto sucedió porque el incendio que se creía controlado no estaba controlado. Y derivó en un mal manejo de información de la crisis por parte de la Armada. Y en un ocultamiento de información. Los mandos medios se comunicaron pero el almirante Srur no informa del incendio a los mandos civiles", responsabilizó Bullrich a la cúpula de la Armada. La estrategia es coincidente con el desplazamiento del jefe de la Armada Marcelo Srur y de otros mandos medios. "Cuando se le quiere trasladar esa responsabilidad al presidente y al ministro de Defensa, no es tal. La responsabilidad del estado del arma es de la Armada, no del presidente", insistió Bullrich.