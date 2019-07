Colón de Santa Fe venció 1-0 a Argentinos Juniors, en La Paternal, igualando la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana y logró el pase de fase al vencer en la definición por penales 4-3. El conjunto santafecino triunfó en los 90 minutos con el gol de Christian Bernardi, y en la clasificación lograda por los penales el arquero Leonardo Burián fue fundamental al contener las dos últimas ejecuciones de Argentinos.



En cuanto al desarrollo del partido, el primer tiempo resultó de acciones solo discretas, ya que el juego se tornó trabado y carente de técnica, con mucha pierna fuerte, donde Argentinos trabajó más el partido basado en la ventaja obtenida en la ida en Santa Fe.

El local manejó el ritmo de juego, con Santiago Silva y Raúl Bobadilla por el medio y Gabriel Hauche y Victorio Ramis buscando desbordar. Mientras, Colón se fue acomodando en el campo e intentó tomar la iniciativa, con Luis Rodríguez muy movedizo, Alex Vigo y Marcelo Estigarribia enviando centros y Lucas Acevedo muy sólido en el fondo.



De este modo fueron escasas las situaciones de apremio ante los arcos, por lo que Lucas Cháves fue exigido al tapar una entrada de Estigarribia, y Leonardo Burián debió intervenir en un par de ocasiones para conjurar sendos remates del formoseño Bobadilla.



En cambio, la segunda etapa mostró un juego más vivaz con el equipo visitante más decidido a buscar la victoria, que estuvo a punto de lograr la apertura con un centro de Vigo que conectó Nicolás Leguizamón, con un derechazo violento que se estrelló en el travesaño. Y un rato más tarde, los santafecinos pudieron lograr su propósito con el cabezazo de Bernardi, que sorprendió a la defensa local y al arquero Cháves, tras un corner que cabeceó en el primer palo Matías Fritzler.



El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Zulia de Venezuela, y Sporting Cristal de Perú, que jugarán el partido de ida el martes próximo en el estadio Olímpico de Maracaibo, y la vuelta será el martes 30 en Lima.





0 (3) ARGENTINOS JUNIORS: Cháves; Sandoval, Torren, Quintana, Ybañez; Ramis, Moyano, Vera, Hauche; Silva, Bobadilla. DT: Diego Dabove.



1 (4) COLON: Burián; Vigo, Acevedo, Olivera, Escobar; C. Bernardi, Fritzler, Aliendro, Estigarribia; Leguizamón, L. Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Estadio: Argentinos.

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Gol: 70m Bernardi (C).

Cambios: 64m Batallini por Bobadilla (A), 73m Ortíz por Vigo (C), 77m Mac Allister por Vera (A) y Chancalay por Leguizamón (C), 84m Montero por Ramis (A), 85m Celis por Estigarribia (C).

Definición por penales: convertidos: Chancalay, Montero, Aliendro, Hauche, L. Rodríguez, Torrén, Olivera. Atajados: Ortíz, Fritzler, Mac Allister, Ybáñez. Errados: C. Bernardi, Silva, Batallini.