Durante la presentación de los tres refuerzos que hasta el momento incorporó Boca Juniors: el volante ofensivo Alexis Mac Allister, el delantero venezolano Jan Hurtado, y el atacante Eduardo Salvio, el presidente del club xeneize, Daniel Angelici, afirmó este viernes que ningún jugador del plantel se irá antes del 1º de agosto "en el caso de que así lo quiera el entrenador" Gustavo Alfaro, fecha posterior a los dos partidos ante Paranaense de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y se refirió al fallo del TAS sobre la final de la Copa Libertadores perdida con River en diciembre pasado en Madrid. "Un fallo adverso en el TAS sería un mal antecedente", consideró el dirigente.

El único caso de pronta salida que podría ser contemplado es el de Darío Benedetto, quien ya tiene todo arreglado con el Olympique de Marsella y podría viajar en los próximos días. Y esto es así porque Alfaro cree que ya no lo conviene contar con un futbolista que no quiere jugar más en Boca. Justamente, en la rueda de prensa realizada en el predio de Casa Amarilla, Angelici -cuyo mandato vence en diciembre próximo sin posibilidad de reelección- dijo que la propuesta del club francés por Benedetto llegó por escrito (16 millones de euros) y todo indica que se concretará a la brevedad.



El Pipa jugó el pasado jueves unos minutos para los suplentes en los amistosos ante Atlético de Tucumán, mientras el jugador y sus allegados señalan que está afectado por una tendinitis. Si el cuerpo técnico lo incluyera entre los convocados para jugar en Brasil el próximo miércoles ante Paranaense, irá con seguridad al banco de suplentes.



En cuanto a Nahitan Nández, Boca ya tendría todo acordado con el Cagliari de Italia por 16 millones de euros, que si bien no se aproximan a los 22 millones de dólares de la cláusula de rescisión del volante uruguayo, sumarían algo más a las arcas boquenses. En ese enroque, con la salida de Nández, se abrirían las puertas de inmediato para la llegada del volante italiano Daniele De Rossi, porque Boca necesita la liberación de "un cupo extranjero" en el plantel, según explicó Angelici.



"No estoy parando su llegada, está todo acordado en un 99 por ciento, pero De Rossi va a llegar y van a empezar a decir que Boca lo trajo sin tener el cupo. Si llega a cerrarse lo de Nández a lo mejor lo hacemos venir a entrenar ahora", añadió. En caso de que no se concrete la salida del uruguayo al fútbol europeo, la dirigencia xeneize esperará a la nacionalidad argentina del colombiano Frank Fabra, que saldrá en las próximas semanas.



"Tener a un campeón del mundo como De Rossi que diga que quiere terminar su carrera acá me llena de orgullo. Le hace bien al fútbol argentino tener a esos jugadores", valoró Angelici. El contrato sería en principio por seis meses y a cambio de 500 mil euros, aunque existe la posibilidad de extenderlo hasta el final de la Superliga, en marzo de 2020. Otro destino del volante italiano, después del semestre en Boca, sería el fútbol estadounidense.



De Rossi, de 35 años, campeón con su selección del Mundial de Alemania 2006, jugó en toda su carrera en el club Roma con un total de 636 partidos en los que marcó 63 goles. Con la camiseta de la selección de Italia sumó 117 encuentros en los que anotó 23 tantos.