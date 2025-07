La lista de ataques homofóbicos de los libertarios sumó un nuevo capítulo este jueves durante el programa La Misa, que conduce Daniel “Gordo Dan” Parisini en el canal de streaming Carajo, cuando el panelista Pablo Pazos llamó “pedófilo” al diputado nacional Esteban Paulón y le deseó que contrajera SIDA, entre las bromas y risas del resto de los participantes. El legislador presentará denuncias penales contra Pazos y los demás integrantes del programa, mientras que la Cámara de Diputados emitió un comunicado en repudio a las expresiones “de odio y estigmatización” vertidas contra el legislador, que contó con la firma de 42 diputados de distintos bloques. “Me preocupa mucho porque esta escalada, que va desde decir que no odiamos lo suficiente a los periodistas hasta que un gay es igual a un pedófilo, genera odio en la población”, sostuvo Paulón en diálogo con Página/12.

Junto con Pazos, otro de los participantes de La Misa que atacó al diputado fue Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei y uno de los principales referentes de la llamada “batalla cultural” librada por los libertarios. “El problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, es que tiene un desorden ideológico. Y está en la Cámara de Diputados. Eso es lo grave. Después, lo demás, que lo resuelva en terapia”, afirmó Márquez. Por su parte, Parisini, conductor del programa emitido en el canal de streaming favorito del Presidente, afirmó que “básicamente al gordo [Pazos] lo que le jode es que este chabón (Paulón) esté promoviendo las infancias trans y los cambios de sexo en los niños de cinco años”, dijo y añadió: “El problema es que nunca tuvieron a alguien enfrente que les diga que las cosas que ellos promueven y defienden están verdaderamente mal, que estas psiquiátricas les hagan mutilaciones genitales a los pibes generan daño en serio”.

En diálogo con este diario, Paulón aseguró que "hay un dispositivo de odio, persecución y amedrentamiento contra las voces de la oposición y disidentes de este modelo, que el Gobierno lleva adelante a través de distintas vías” y sostuvo que "no es un hecho aislado sino sistemático". "Desde que soy diputado al principio me pegaban por socialista, cuando me posicioné contra el DNU 70/2023 y la Ley Bases, y después cuando detectaron que yo soy activista LGBT+, viraron los ataques a vincular mi orientación sexual con los delitos mas aberrantes", señaló.

“Cuando Milei expresó en Davos que las personas homosexuales somos pedófilas estaba diciendo lo que siente y lo que cree, pero entendió que socialmente eso no tenía plafón y por eso decidió desescalar. Sin embargo, toda la tropilla digital, como la llamo yo, sigue atacando en ese sentido, y encontraron en mí una figura para simbolizar y denostar, vinculando en la actualidad lo que había dicho Milei, que los homosexuales somos pedófilos y se nos puede desear una enfermedad como el VIH”, planteó el diputado y consideró que “esto no es solamente de este Gobierno, sino que es global, es un movimiento bastante extendido”. "Es una situación muy violenta que me excede en lo personal, porque representa un ataque a toda una comunidad. Por eso también decidí ir a la Justicia, porque esto no es personal. Yo tengo espalda para soportarlo, tengo una banca y la posibilidad de acceder a medios de comunicación y dar el debate, pero mucha gente de a pie no la tiene", evaluó.

A su vez, Paulón alertó por las consecuencias del incremento de los discursos de odio provenientes desde las más altas esferas del Estado. “Me preocupa mucho porque esta escalada, que va desde decir que no odiamos lo suficiente a los periodistas hasta que un gay es igual a un pedófilo, genera odio en la población”, indicó y advirtió que “estamos a minutos de que alguien sienta que tiene que hacer justicia por mano propia y que si se cruza con un periodista o un gay en la calle tiene que cagarlo a trompadas para honrar a su presidente”. En relación a las acciones legales emprendidas a raíz del ataque homofóbico, Paulón hará dos presentaciones judiciales. En primer lugar, una denuncia penal por calumnias e injurias contra Pablo Pazos y los demás miembros del streaming, dado que “en el video se ve claramente que dicen afirmativo cuando se me acusa de pedófilo durante la reacción que hacen a mi discurso”. Y además, presentará una medida cautelar para que en el canal de streaming Carajo, y en particular el Gordo Dan como conductor del programa La Misa, “se abstengan de mencionarme vinculándome con cualquier delito de índole sexual”.

Para el diputado, este ataque está en sintonía con “la avanzada del Gobierno contra el colectivo LGBTIQ+, que se manifiesta también en el desmonte de las políticas públicas”. Paulón hizo referencia al congelamiento del cupo laboral trans, al despido de personas trans del Estado, la entrega de las capacitaciones de los programas de Educación Sexual Integral a fundaciones ultraconservadoras y la eliminación del INADI, que fue “el primer organismo público que recogió la agenda de la diversidad”. “Es claro el sentido homofóbico y de restricción de derechos hacia nuestra comunidad por parte de este Gobierno. A veces se percibe más y a veces menos, porque algunas personas de la comunidad tienen otras comodidades y otro acceso a derechos y a bienes y no lo ven tan claro, pero cuando uno ve el incremento de la violencia hacia nuestro colectivo, se da cuenta de que efectivamente allí está el efecto del desmonte de las políticas públicas”, remarcó el diputado y recordó casos del último tiempo como el triple lesbicidio de Barracas, el incendio de la casa de un matrimonio lésbico en Cañuelas y el asesinato a cuchillazos de una mamá lesbiana joven en Salta.

Condena a los homofóbicos

Rápidamente, llegó la ola de repudio a los ataques homofóbicos y en apoyo al diputado Paulón, quien además de ser reconocido por su militancia por los derechos de la comunidad LGBT+, había denunciado a Milei a principios de año por su discurso en el Foro de Davos. En la Cámara alta se presentó un proyecto de resolución, en el cual 42 diputados pertenecientes a diversos bloques firmaron la iniciativa que expresó “su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas en el programa 'La Misa'", atacando al diputado nacional Esteban Paulón, a quien se lo acusó falsamente del aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual, y donde también indicaron como 'verdadero' el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+”.

Entre los firmantes se encuentran Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Silvia Lospennato, Mónica Macha, Facundo Manes, Martín Tetaz, Victoria Tolosa Paz, Julio Cobos, Alejandro Vilca, Margarita Stolbizer, Pablo Juliano, Mónica Fein y Juan Manuel López, entre otros.

El Gordo Dan, uno de los principales trolls de La Libertad Avanza --alineado con Santiago Caputo y el espacio "Las Fuerzas del Cielo"--, es conocido por sus agresiones, insultos y descalificaciones. En la entrevista que le concedió el presidente Milei en mayo pasado, le pidió al jefe de Estado que "meta preso a un periodista por decreto", mientras que en ocasión del fallecimiento del expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica celebró en sus redes y escribió: "Uno menos". Su historial está repleto de adulaciones extremas a Milei y mensajes violentos a opositores. El año pasado publicó un tuit en el cual afirmaba: “Todo aquel que cuestione el más mínimo detalle de lo que hace o no hace Javier Milei, es un pelotudo y fundamentalmente un hijo de remil puta”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli