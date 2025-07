¿Cuánto se puede denunciar en un mundo donde reina la viralización, el clickbait y las fake news? ¿Cómo se pone en tensión la relación entre espectador y lo que consume en la lógica de plataformas? Magic Farm, el último largometraje de Amalia Ulman —en el que también actúa— pone en juego de manera sutil, a través de una estructura coral que no confluye ni propone conclusiones, las relaciones coloniales y extractivistas sin subirse a la solemnidad. Con un guión intencionalmente desordenado, pero potenciado por la edición, y un paisaje rural argentino maravillosamente queer, es una comedia sobre el choque de culturas; una no denuncia y una no farsa, pero que encuentra en sus tangentes el espacio justo para la obsesión por las superficialidades culturales.





¿Periodistas? ¿Documentalistas? ¿Creadores de contenido? No hay mejor forma de describir a los protagonistas de Magic Farm que como cazadores de tendencias. Son cinco los que vienen desde Nueva York hasta el ficticio San Cristóbal, Argentina, en búsqueda de un bizarro cantante viral que se viste de conejo y que también es una suerte de culto religioso. Desde Creative Lab, la genérica productora para la que trabajan, se encargan de esas historias: modas subalternas de México, adolescentes exorcistas en Bolivia; rarezas culturales que los ojos del norte global encuentran entretenidas, pero sobre todo dignas de viralizarse. Empero, Súper Carlitos, el cantante conejo, no está ahí. Están en el San Cristóbal equivocado.

Edna (Chloë Sevigny), la cara en pantalla de los contenidos, y su pareja y socio Dave (Simon Rex) —al que poco vemos porque rápidamente se retira a resolver asuntos legales de los que todos saben menos Edna— lideran un equipo compuesto por un sonidista gay, Justin (Joe Apollonio); la camarógrafa Elena (Amalia Ulman, directora), y un asistente de producción, Jeff (Alex Wolff), cuyas desprolijidades son las responsables de que estén en el lugar equivocado.

En este erróneo San Cristóbal, Popa (Valeria Lois), una vestuarista y organizadora de eventos desempleada, su amigo Mateo (Mateo Vaquer Ruiz de los Llanos) y su hija Manchi (Camila Del Campo) son los guías del equipo en el desvío que tomó su proyecto: si Súper Carlitos no está acá, hay que inventarse uno. El recepcionista del “hotel” (Guillermo Jacubowicz) completa el paisaje humano de esta parte del mundo única y tan distinta a lo que los visitantes acostumbran.

Un mundo extraño

“Popa es un componente más de ese mundo, de ese grupo de gente singular, pero que no se lo proponen, ¿no? Ella no reflexiona y dice: 'Uy, quiero ser muy exótica'. Sino que una sucesión de cosas vividas la hacen exótica hacia afuera”, dice Valeria Lois. Desde el exotismo de Popa, la amabilidad del hotelero o las ropas setentera de Justin, cada personaje rebosa de una peculiaridad justificada. No son caricaturas, sino personalidades no normativas —tanto en sus culturas como en la ajena— con devenires concretos. Pensar en Magic Farm como comedia tipo farsa es negar la realidad de estos personajes salidos del planeta tierra. En este sentido es una película muy queer, en tanto desenmascara, no tanto para los personajes sino para el espectador, las distintas perfos y roles que las culturas imponen y las notas de color que no percibimos de nosotros mismos.

Además, es un pueblo condenado a la mala salud por el glifosato usado en áreas cercanas. La enfermedad, la discapacidad o las deformaciones no ocupan un lugar extraordinario; al contrario, son moneda corriente y vivir en ese contexto forma una subjetividad específica.

“Los que están ahí están bien, más allá de que se quejan y etcétera, pero es su lugar, ¿no? Es donde pertenecen. Por eso la mirada de afuera es como 'uy, ¿qué está pasando?'. Pero los del pueblo están en su realidad. No sé si están contentos, pero es la que es”, agrega Lois. En ese plano todas las segundas tramas son merecidas y necesariamente tocadas por la tangente. Justin pidiéndole a unos músicos sonar más latinoamericanos; los almaceneros aprovechándose de los extranjeros; las avionetas de pesticida; las manchas en el cuerpo de Manchi explotando en una cuenta de OnlyFans, único sustento de la familia y a la que accede subida a un árbol porque sino no hay internet. Todo suma, pero nada importa en esa superficie etérea donde las culturas se chocan.

“Nosotros no somos ni siquiera unos sobrevivientes, sino que somos unos habitantes de esto que para mí es bastante hermoso, ¿no? Todo lo que se ve, el personaje del dueño del hotel en cuero con el chico yanqui, esos cuerpos, Mateo... Yo veo belleza ahí. Después de haber visto lo bella que es Camila y lo entregada que estaba en la escena de sexo, es como si uno dijera: 'Sí, quiero más de esto, esto es la vida y más. Es una belleza que no estamos acostumbrados a ver y que es hermosa'”.

La tercera posición

Hay un refrán que podría describir las decisiones que toma Ulman: el demonio habita en los detalles, pero en su versión original, donde es Dios quien los habita. Sin embargo, la coralidad de historias, la edición con estilo de redes, el ojo de pez o la cámara en el lomo de un perro no buscan destacar detalles. Al contrario, sólo hay una cosa que vemos en los 93 minutos: la superficie. Magic Farm es una obra sobre las superficialidades de la vida y de las culturas. No es poco, no es banal, no está incompleto: no se cruzan, pero están ahí. Las historias y trasfondos orbitan la trama principal (la invención de lo viral) sin inmiscuirse en profundizaciones.

Esto es lo que no puede ver la crítica. Crítica que en general, particularmente la angloparlante, muestra una fijación por describirla como una película sobre choques culturales, donde reina el tropo ignorant gringo y el feísmo tercermundista, esta idea de mostrar belleza en lo feo. Pero esta mirada yerra el blanco. Es una autoconciencia políticamente correcta e ingenua, que espera una moraleja, un destino para la secuencia de escenas.

Es clave que sea Amalia quien encarne a Elena, que, como ella, vivió en España y se radicó en EE.UU.; Ulman, de hecho, es argentina. Elena traduce e interpreta filtrando la comunicación para que sólo quede lo importante. Decide qué decir para no espantar al equipo o no ofender a los lugareños, pero no toma partido. Es más afín a la cultura a la que llegan, pero no forma parte de ninguna. Está en el medio. Leal a nadie, no toma posición, aunque es la única que muestra reparo en “explotar a una persona sólo porque es rara”. “Elegiste el trabajo equivocado”, le responde Jeff.

El trabajo de Ulman, marcado por la estética del cine español de los 90, el lenguaje de redes, no es ajeno a la tensión entre espectador, aquello que mira y quien lo produce. De todas formas, los personajes y sus conflictos no problematizan esto: se muestran predispuestos a la dinámica dominante. Adormecidos, pero no insensibles; permisivos, pero no ciegos.

Es evidente, por ejemplo, el efecto del glifosato como pesticida en los campos: salud deteriorada, deformaciones al nacer, advertencias sobre el agua. Aun así, nadie indaga. Tampoco los habitantes. En una entrevista reciente, la directora advertía que muchas comunidades encuentran más peligros luchando por estas causas que ignorándolas. También, que la película no culpa a visitantes ni al sistema: ellos crean contenidos virales, no están preparados para denunciar los agrotóxicos. Tienen voz, tienen recursos, pero no pueden salvar a nadie. Nadie, tampoco, espera ser rescatado.

Es por esto que no podemos entender a Magic Farm ni como una denuncia, ni como una farsa, sino como una mirada muy queer, una sensibilidad muy particular por las rarezas y extrañezas de las diferentes culturas, el develamiento de las distintas performances que hacemos en ellas y aquello que se comparte en lo más hondo, pero sobre todo en la superficie.