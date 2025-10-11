En las efemérides del 11 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1838. El bloqueo francés

En el marco del bloqueo francés, las tropas invasoras asaltan la isla Martín García. La invasión se hace junto a las tropas de Fructuoso Rivera, el caudillo uruguayo que fundó el Partido Colorado, y un grupo de unitarios. La guarnición resiste el ataque, pero finalmente es derrotada. Recién con el fin del bloqueo, dos años más tarde, el gobierno de Juan Manuel de Rosas podrá recuperar la isla.

1885. El nacimiento de Alicia Moreau de Justo

En Londres nace Alicia Moreau. Llegó con cuatro años a la Argentina. Se recibió de médica y comenzó a militar en el feminismo y el Partido Socialista, con cuyo fundador y líder, Juan B. Justo, se casó en 1922. Tuvieron tres hijos y enviudó en 1928. Militó por el voto de la mujer y se enfrentó al peronismo, cuyos militantes quemaron la sede socialista tras el atentado del 15 de abril de 1953. Se quedó en el Partido Socialista Auténtico junto a Alfredo Palacios tras el cisma interno, mientras Américo Ghioldi lideraba el Partido Socialista Democrático. Fue una de las fundadoras de la APDH. Elegida “Médica del Siglo” por la UBA, murió el 12 de mayo de 1986, a los cien años.

1896. Muere Anton Bruckner

A los 72 años fallece Anton Bruckner en Viena. El compositor austríaco fue uno de los más destacados sinfonistas del siglo XIX. Seguidor de Wagner, eso le costó ganarse la antipatía de la crítica vienesa, y su figura se revalorizó recién después de su muerte. Tres misas, un Te Deum y, en especial, el ciclo de las nueve sinfonías (la muerte impidió que terminara la novena), marcan la cumbre de su producción.

1904. Nace Tita Merello

Nace una de las mayores figuras del espectáculo argentino: Tita Merello. Fue actriz y cantante, y en su vejez participó de ciclos televisivos. Destacó en ¡Tango! (la primera película sonora argentina, estrenada en 1933), Arrabalera, Los isleros y Mercado de Abasto, entre otros títulos. En 1990 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Recluida en la Fundación Favaloro, murió allí el día de Nochebuena de 2002, a los 98 años.

1962. El Concilio Vaticano II

El papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, el hecho más trascendente de la Iglesia Católica en el siglo XX. Casi 2500 obispos de todo el mundo concurrieron a Roma para las sesiones, que se extendieron hasta 1965. Pablo VI, que sucedió a Juan XXIII, fue el encargado de cerrar el Concilio, que entre otras medidas suprimió la misa en latín.

1990. Otorgan el Nobel de Literatura a Octavio Paz

El poeta mexicano Octavio Paz es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Es el cuarto escritor latinoamericano en recibir el máximo galardón de las letras. Su obra poética se inició con la publicación de Luna silvestre en 1933. Luego vendrían, entre otros títulos, Libertad bajo palabra y Piedra de toque. Como ensayista, destacó con El laberinto de la soledad y Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe.

2015. El crimen de Diana Sacayán

La activista trans Diana Sacayán es asesinada en Buenos Aires. Tenía 39 años y había nacido en Tucumán. Se asumió como travesti y militó en el Partico Comunista. Fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y luchó por políticas de inclusión en el partido de La Matanza. Trabajó en el Inadi y tuvo un rol central en la elaboración de la Ley de Identidad de Género. Su cuerpo fue hallado atado de pies y manos y amordazado. El hecho se investigó como travesticidio. En 2018, Gabriel Marino fue condenado a prisión perpetua, pero la Cámara de Casación, al confirmar la pena, quitó la figura de travesticidio.

2018. Fallece Hebe Uhart

La escritora Hebe Uhart muere a los 81 años. Su carrera literaria comenzó en 1962 con los cuentos de Dios, San Pedro y las almas. Publicó colecciones de relatos como La luz de un nuevo día, Leonor, Guiando la hiedra, Turistas y El gato tuvo la culpa. De 1974 es su primera novela, La elevación de Maruja, a la que siguieron, entre otras, Memorias de un pigmeo, Mudanzas y Señorita. También publicó libros de crónicas, como Viajera crónica y Animales.

Además, es el Día Internacional de la Niña, y en la Argentina se celebra el Día del Dulce de Leche.