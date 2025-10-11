Para la noche de este sábado 11 de octubre se esperan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la presencia de tormentas fuertes y el avance un frente frío, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto, por la severidad del fenómeno, el organismo activó un alerta amarillo para prevenir a los usuarios por posibles riesgos.

El color amarillo del alerta significa que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Asimismo, representa que esos temporales podrían estar "acompañados de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h". Por último, el SMN prevee "valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores".

El alerta meteorológico del SMN para este sábado 11 de octubre de 2025. (Imagen: SMN)





Las varaciones en el clima durante el fin de semana largo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrentó a un cambio abrupto en el clima este sábado, pasando del tiempo soleado y cálido a uno más fresco e inestable, a raíz del rápido avance de un frente frío.

El viernes la temperatura varió entre los 17° de mínima y los 29° de máxima con un cielo despejado; para hoy se espera una variación similar, aunque el cielo estará cubierto por nubes y por la noche se generará la tormenta; y para el domingo, según el SMN, además de que se esperan lluvias para toda la jornada, la mínima caerá a los 13° y la marca mayor será sólo de 18°.

La actualización del pronóstico mostró una rápida ciclogénesis que modificó las previsiones, las cuales originalmente situaban las lluvias para el domingo.

En rigor, el pronóstico extendido no anticipó una mejora en el clima para el domingo, aunque sí una disminución en la intensidad de las tormentas, que pasarían a ser chaparrones. A la par del notable descenso en la temperatura, la jornada comenzaría con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que luego se intensificarían hasta los 59 kilómetros por hora de la mañana a la noche.

Recomendaciones para los habitantes del AMBA

Las autoridades aconsejaron mantener despejadas las vías de desagüe para evitar inundaciones y recomendaron suspender toda actividad al aire libre durante la tormenta, ya que la exposición aumenta la vulnerabilidad ante descargas eléctricas.

Además, instaron a no sacar la basura y a resguardarse en lugares seguros, por lo que se debe evitar permanecer en postes de electricidad o árboles.

En el resto del país también se registraron alertas

La alerta amarilla por tormentas se replicó en el sur de la provincia de Entre Ríos, donde, a diferencia de otras zonas, se mantuvieron las altas temperaturas (entre 18 y 32 grados). En el sector este de Río Negro, se activó una alerta amarilla por lluvias, estimando una precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros durante la tarde.

Finalmente, el SMN alertó por fuertes vientos en diez provincias: Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, Mendoza, San Juan, el este y oeste de La Rioja y la zona cordillerana de Catamarca. Las autoridades recomendaron en todas estas zonas asegurar los objetos que pudieran ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre.