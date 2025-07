Con unos ajustados últimos minutos, Boca se consagró bicampeón de la Liga Nacional de Básquet; el segundo goleador de la jornada fue el entrerriano Sebastián Vega (37). Vega también se había consagrado, allá por el 2020, como el primer basquetbolista argentino de liga nacional abiertamente gay. Desde ese momento, muestra un marcado interés en visibilizar las dificultades y miedos que enfrentan los deportistas de la diversidad sexual. En el festejo de esta final, el basquetbolista se subió al aro con la bandera del orgullo, con el apoyo de sus compañeros y equipo, poniéndose al frente de la causa ante un público que en el deporte, sabemos, no siempre la tiene presente.

“Es un mensaje de superación: cada uno puede ser como desea y lograr sus objetivos”, dijo tras la victoria.

“Es muy emocionante porque yo no pensé nunca en mi vida haberme animado hace un montón, pero creo principalmente que se puede”, dijo vega luego de los festejos y agregó: "Es un mensaje de superación: cada uno puede ser como uno desea y lograr los objetivos”. Además, el alero que aportó nada menos que 14 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, destacó que está muy agradecido con su club porque sus compañeros siempre lo “dejaron ser” y eso lo “hizo sentir muy cómodo en la cancha". Con 78 tantos frente a 77 de Instituto de Córdoba , Boca cosecha su segundo campeonato consecutivo y le da a Vega algo más por lo que estar orgulloso.

Deporte y visibilidad

Vega debutó en 2004 en Central Entrerriano de Gualeguaychú. Luego jugó para equipos como Peñarol de Mar del Plata, Quimsa, Libertad de Sunchales, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y en el exterior para Aguada de Uruguay y Antifacisa de Brasil. En 2023 regresó a Boca Juniors. Desde su salida del clóset, lleva consigo la bandera de la visibilidad LGBT+ en el deporte profesional argentino.

Unas semanas atrás, en la semifinal de esta liga ocupó un momento de una entrevista para mencionar que era el Día Internacional del Orgullo (28 de junio). "Hoy es el día del Orgullo, así que muy feliz con eso. Y quiero decir que estoy orgulloso de lo que soy, y muy feliz. Seguir jugando al básquet siendo gay", dijo.

Hace 5 años Sebastián Vega contaba a este suplemento que su mayor miedo era quedarse sin trabajo, que pensó “posta” en retirarse. El apoyo de su equipo en 2020 y la contención de su familia en un primer momento fueron cruciales para dejar crecer ese orgullo que ahora muestra.

“La verdad nos hace libres”

Fue en marzo de 2020 cuando el basquetbolista hizo pública su orientación sexual a través de una carta abierta publicada en redes sociales, convirtiéndose en el primer jugador en actividad en salir del clóset en el básquet argentino. En el texto, compartido por el equipo del que formaba parte en ese momento, Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, relató el proceso personal que atravesó para aceptarse y animarse a contar su verdad, incluyendo los miedos, la soledad y la presión del ambiente deportivo.

"Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde. Significó un cambio definitivo en mi vida y mis estructuras", arrancó el relato de Vega. La carta, titulada La verdad nos hace libres, tiene un tono íntimo, honesto y esperanzador.

Contó que había tenido que ocultarse durante años por temor al rechazo y la discriminación, y que incluso había recurrido a terapia para poder enfrentar lo que vivía como un peso insoportable. Vega también se refirió al impacto que tuvo en su vida el hecho de empezar a vivir con libertad, y a cómo cambió su manera de relacionarse con sus compañeres, su familia y el mundo. “Hoy puedo decir que soy feliz”, escribió al compartir su experiencia para ayudar a otres que estuvieran en su misma situación.

“Escribí esta carta con el corazón en la mano. Sé que marcará mi futuro, peor también me permitirá reconciliarme con mi pasado. Y caminar con la cabeza en alto”. Su testimonio no solo marcó un hito, sino que abrió un camino de mayor visibilidad y representación para las diversidades dentro de un ámbito históricamente hostil a lo disidente. "También me gustaría que este disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación semejante. Ayudar en ese recorrido, para que sea, al menos, un poco más liviano. Menos Traumático".