El ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, anunció en su cuenta en X que el Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones no admitió la propuesta de inversión que, en febrero pasado, presentó la minera china Ganfeng Lithium para su emprendimiento de Salar Llullaillaco en la Puna salteña.

"El comité (...) rechazó la solicitud del proyecto de litio 'Mariana' presentado por la empresa Ganfeng", escribió el 23 de julio Caputo. "El proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año", repasó el funcionario libertario, en alusión a la planta industrial que esa empresa inauguró el 13 de febrero en la ciudad de General Güemes. La factoría se levantó para procesar cloruro de litio en base al carbonato que procesa la minera en el límite con Chile y que luego transporta por tren hasta la ciudad norteña del Valle de Siancas.

Si bien para su construcción, la empresa china -a través de su filial local Litio Minera Argentina SA- había desembolsado 980 millones de dólares, Caputo argumentó que el Comité que evaluó la propuesta de Ganfeng la descartó por una cuestión administrativa. Como el expediente ingresó "casi al mismo tiempo" que Ganfeng inauguró esa planta industrial en General Güemes, el ministro indicó que la solicitud "no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen", entre ellas, "la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años".





En relación a ese veto, desde el área de Economía nacional la vocera del ministro, Yael Bialostozky, afirmó ante la consulta de Salta/12 que la decisión del Comité Evaluador de Proyectos del RIGI no estuvo influenciada por las recientes declaraciones del posible nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. "La explicación de por qué no se aprobó la dió el ministro. No hay nada más que eso", respondió la vocera.

Ante la novedad de que Ganfeng Lithium no podrá desembolsar el segundo tramo de su inversión proyectada bajo los beneficios del RIGI, medios locales aseguraban ayer que la decisión que comunicó el funcionario nacional por redes sociales se había tomado "en medio de una creciente tensión geopolítica", en referencia a los dichos de Lamelas en el Senado estadounidense, de que su tarea en Argentina se enfocaría en “viajar a las provincias para evitar la corrupción de los chinos”.

Si bien Ganfeng Lithium proyectó una segunda inversión en Salta, no queda claro qué hará la minera asiática después del rechazo para acceder al RIGI. Ayer la minera no respondió a la consulta de este diario.

Once proyectos ingresaron para ser evaluados por el Comité Evaluador que monitorea el Ministerio de Economía de Nación. Hasta el momento, de los tres proyectos de empresas mineras radicadas en Salta, solamente fue aprobada la propuesta de Río Tinto para su emprendimiento en Salar Rincón, situado sobre el límite entre Salta y Chile. En ese caso, la inversión aprobada fue por 2.724 millones de dólares. La minera con sede central en Londres ya construye con esos fondos su propia planta industrial para procesar carbonato de litio.

La planta de Río Tinto en Salar Rincón (Imagen de Google Earth de diciembre de 2023)





Solamente un proyecto con base en Salta se encuentra pendiente de aprobación del Comité del RIGI. Se trataría de un desembolso estimado en 633 millones de dólares por parte de la empresa siderúrgica coreana Posco. Es la suma que proyecta invertir en Salar del Hombre Muerto en su emprendimiento denominado Sal de Oro.

En esa zona limítrofe que aún disputan las provincias de Salta y Catamarca, Posco proyecta la construcción de tres plantas bajo los beneficios del RIGI: una para procesar fosfato de litio, otra para obtener hidróxido de litio y la última para extraer carbonato de litio de las salmueras que succiona de las profundidades del humedal andino. Esa información figura en el informe 142 que presentó en abril pasado la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados de Nación, y también en el informe 143 de junio último que detalló esa misma Jefatura ante la Cámara de Senadores nacional.

En junio de 2024, la República Popular China proyectaba inversiones por un monto estimado de 3.383 millones de dólares en sus siete proyectos de litio en desarrollo en el Noroeste Argentino, cuatro de ellos en Salta, según destacó un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Hasta ese momento, los proyectos mineros de litio con participación China en la provincia de Salta eran Centenario Ratones, en el salar del mismo nombre; Mariana, en el Salar de Llullaillaco; Pozuelos-Pastos Grandes, en las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, y Sal de los Ángeles, en Salar de Diablillos.

Y según informó hasta abril el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), la minera Ganfeng Lithium también es dueña de otro proyecto minero de litio situado en Salar de Incahuasi, siempre dentro de la provincia de Salta.