Este domingo, el jefe de gabinete Guillermo Francos, que habría sido bendecido por el Presidente como el nuevo integrante del "triángulo de hierro" en el medio de las internas que escalan cada vez más entre su hermana Karina y su asesor estrella Santiago Caputo, salió a marcar la postura del gobierno en contra de Cristina Kirchner --tras el acto que encabezó Milei en la Rural-- y volvió a ratificar los vetos que la Casa Rosada hará en contra de los jubilados, las personas con discapacidad y las universidades públicas. El Partido Justicialista, en tanto, respondió y cuestionó los dichos del Presidente en la Rural y también desmintió las cifras que Milei dijo que saldría no vetar las leyes. El presidente del bloque de UxP en el senado, José Mayans, se sumó a las críticas y acusó a Milei de presidir "un gobierno muy parecido a uno de facto", porque, según él, el mandatario "no respeta la división de poderes".

"Cristina Kirchner no entiende nada", disparó envalentonado el jefe de gabinete este domingo luego del espaldarazo que le dio en los últimos días el presidente Javier Milei. Francos hacía referencia a los dichos de la exmandataria que el día anterior, tras el discurso del Presidente en la Rural, denunció que Milei "dice que no hay plata para los jubilados, para los discapacitados, para el Garrahan, para las universidades y, sin embargo, en la Rural parece que no le importa el superávit y le regala plata a los que más tienen". Luego, CFK añadió que "o se gobierna para las mayorías populares o sos un títere que gobierna para los ricos y para las fuerzas del norte".

Francos opinó que el Gobierno no le puede dar un aumento a los jubilados porque "se perdió mucho dinero público en bolsillos indebidos", y confirmó que la ley aprobada por el Congreso para mejorar los haberes de ese sector, entre otras leyes, será vetada por Milei porque “el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos y el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda".

Si bien durante el discurso que dio en la Derecha Fest el martes pasado el Presidente adelantó que ya estaba todo listo para publicar los vetos y que "saldrán próximamente", desde su entorno aseguran a este diario que esperarán hasta el tiempo límite para hacerlo, es decir, el lunes 4 de agosto, cuando se cumplirán los diez días hábiles desde que la ley fue girada al Poder Ejecutivo desde el Senado. "Se veta todo en el último minuto", aseguran desde la Casa Rosada.

La idea del oficialismo es estirar lo más posible los tiempos para darle tiempo a Francos y al resto de los funcionarios que se encargan de convencer a los gobernadores y a los legisladores para negociar y lograr conseguir, una vez más, a los "héroes" necesarios para blindar los vetos de Milei.

Para el jefe de Gabinete Cristina Fernández de Kirchner "no entiende nada" porque “el daño que las medidas que ellos --por el kirchnerismo-- han tomado le han hecho al sector agropecuario y a los argentinos, en definitiva, es enorme”. En declaraciones con radio Rivadavia, Francos opinó que "permitirle al sector agropecuario explotar al máximo sus posibilidades es agrandar el país, es permitir que exista actividad económica, que se invierta en todos los sectores”, y cerró: "oponerse es no entender lo que pasa con la economía".

Horas después de las declaraciones de Francos, la secretaría de asuntos agrarios del Partido Justicialista nacional sacó un comunicado en el que señalaron: "El Presidente se ufana de haber logrado el récord de exportaciones de carne vacuna con 900 mil toneladas, pero ese volumen se logró a costa de los seis kilos que dejó de consumir cada argentino, equivalente a 250.000 toneladas".

En esa línea, desde el PJ nacional añadieron que Milei "hace anuncios que no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores", y agregaron: "Con la baja de retenciones solo trata de enmendar el desastre que usted mismo ha generado". Además denunciaron que "la reducción de renta agropecuaria se debe a que este ha sido uno de los pocos gobiernos que mantuvieron retenciones altas y dólar bajo simultáneamente, mantenido en niveles absurdamente bajos por la intervención diaria del Banco Central, que parece no ser parte del 'maldito Estado'".

En el documento, desde el PJ también desmintieron que las leyes votadas por el Congreso en favor de actualizar las jubilaciones, ayudar a Bahía Blanca, sostener programas para las personas con discapacidad y devolverle a las provincias recursos ilegalmente retenidos implicaría aumentar la deuda de la Argentina en 350.000 millones de dólares y aclararon que el monto total en realidad sería del 1.97 PBI, es decir, unos 12.000 millones de dólares.

Por último, expresaron: "Es bueno recordarle a Milei que 6 de cada 10 dólares que ingresan al país son del campo, y con el festival del endeudamiento que está gestionado para mantener el dólar bajo, del único lugar del cual van a salir es del sector que lo genera".

En la Casa Rosada, mientras seguían las críticas del PJ --José Mayans salió a decir que “El Presidente no confía en el sistema representativo de gobierno. Ningunea y ataca cuando algo no le gusta”-- siguen a la orden del día las peleas entre el triángulo de hierro.

Desde el entorno de Milei explican que el Presidente incorporó al ex "triángulo" de hierro al jefe de Gabinete Guillermo Francos y que la estructura ahora sería: Milei "arriba", y abajo de él Karina, Santiago y Francos en un mismo nivel. El jefe de gabinete, al ser consultado por ese tema, especificó: “Cada uno cumple un rol. Karina está abocada al armado político, Santiago diseña estrategias y yo colaboro en la gestión. No hay internas”. Luego, sin embargo, aseguró que “es natural que algunos hayan quedado disconformes”, después del cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, que estuvo a cargo de Karina y de los Menem y dejó afuera al sector de las Fuerzas del Cielo, que lidera Santiago Caputo.