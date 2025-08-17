Wenceslao Bunge Saravia, hijo de quien fuera vocero de Alfredo Yabrán, oficia de embajador argentino en España. El sábado estuvo en la ciudad de Cádiz para homenajear al general José de San Martín en el 175 aniversario de su muerte. Tras entregar una ofrenda floral, Bunge tomó un papel y comenzó a leer con tono monocorde. Sin entusiasmo recordó una de las frases más conocida de San Martín: “Seamos libres, lo demás no importa”, para luego vivar a la Argentina. El problema fue que agregó un “viva el rey, viva la libertad” y estalló el malestar entre los presentes, que luego se trasladó a las redes sociales.
