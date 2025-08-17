En el límite entre Harlem y East Harlem, donde la Quinta Avenida se curva para dejar paso a una colina rocosa, se extiende un pulmón urbano, el Marcus Garvey Park. Este espacio verde es un refugio cultural, un punto de encuentro y un símbolo de orgullo para generaciones de neoyorquinos, especialmente para la comunidad afrodescendiente que ha hecho de Harlem su trinchera.

Creado en 1840 como Mount Morris Park, este espacio fue en sus orígenes un terreno agreste que interrumpía el trazado perfecto de la ciudad. Mucho antes, los pueblos originarios habían utilizado la colina como puesto de observación, y durante la Guerra de Independencia estadounidense, soldados hessianos (Mercenarios alemanes contratados por Inglaterra) instalaron allí un puesto militar para controlar la desembocadura del río Harlem. Ya en el siglo XX se sumaron senderos, zonas ajardinadas y un anfiteatro, y el parque se convirtió en punto de encuentro para pasar el tiempo, escuchar música en vivo y festivales.

En 1969, el lugar fue escenario del histórico Festival Cultural de Harlem, conocido como el “Black Woodstock”, que celebró el arte y la resistencia afroestadounidense. Cuatro años después, en 1973, tras años de reclamos comunitarios, el Ayuntamiento de Nueva York renombró el espacio en honor a Marcus Garvey, líder panafricanista, pastor, periodista y empresario nacido en Jamaica. El cambio fue un gran gesto simbólico, y sobre todo un reconocimiento a una figura que inspiró a millones de personas de la diáspora africana del mundo.

Marcus Mosiah Garvey nació el 17 de agosto de 1887 en Saint Ann’s Bay, Jamaica. Desde joven, su vida estuvo marcada por la palabra impresa: trabajó como aprendiz de imprenta, fundó periódicos y, en 1914, creó la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro (UNIA), cuyo lema “One God, One Aim, One Destiny” sintetizaba su visión de unidad, autogobierno y autosuficiencia para las comunidades negras.

Garvey se estableció en Harlem en 1916 y convirtió el barrio en epicentro de su movimiento. Fundó el periódico Negro World, impulsó la compañía naviera Black Star Line para conectar a la diáspora africana y organizó convenciones que reunieron a decenas de miles de personas. Defendió la creación de una nación africana independiente y fomentó un orgullo negro que rompía con los discursos de odio.

Perseguido y encarcelado en Estados Unidos, fue deportado a Jamaica, donde continuó su activismo fundando el primer partido político moderno del país. En sus últimos años, vivió en Londres, donde falleció en 1940. Sus ideas influenciaron a líderes como Malcolm X y siguen resonando en los movimientos negros en la actualidad.

Hoy, el Marcus Garvey Park mantiene vivo ese legado. Sus dos áreas de juegos están diseñadas para que todas las infancias se diviertan; en los días cálidos, la piscina al aire libre se llena de familias que buscan alivio del calor, mientras el anfiteatro se convierte en escenario de conciertos y obras de teatro. Durante todo el año, las salas del centro recreativo ofrecen clases que van desde informática hasta yoga, karate o kickboxing, abriendo oportunidades para todas las edades.

En cada sendero, en cada encuentro, en cada espectáculo, el parque se configura como un lugar donde la gente negra puede encontrarse, fortalecerse y proyectar un futuro de dignidad y autonomía, preservando viva la llama de Garvey a 100 años de su natalicio.