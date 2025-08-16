Los distintos espacios tienen tiempo hasta la medianoche del domingo 17 de agosto para confirmar sus candidatos para competir en las elecciones por una banca en el Congreso el próximo 26 de octubre.
Mariano Recalde encabezará la lista de Fuerza Patria en CABA para renovar su banca en el Senado
El titular del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires será el elegido para ocupar el primer puesto de la nómina que presentará el PJ en territorio porteño para las elecciones legislativas de octubre.
Expectativa en la sede del Partido Justicialista
En el marco del cierre de listas de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, se supo que desde las 18 comenzarán a aparecer en la sede del PJ de la calle Matheu los distintos candidatos del peronismo que integrarán las nóminas de Fuerza Patria.
Toda la carne al asador: el Gobierno pone a sus ministros a competir en las legislativas
Preocupado por asegurar buenos resultados en octubre, el Gobierno nacional resigna a dos de los ministros con perfil más alto del gabinete: Patricia Bullrich y Luis Petri. La otrora dupla de candidatos presidenciales del PRO 2023 devenidos en ministros de Javier Milei se calza el buzo violeta para postularse para ocupar bancas en el Congreso.
El viernes Bullrich confirmó que irá como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y este sábado el titular de Defensa se mostró como flamante candidato a diputado por Mendoza en una alianza que mezcla al radicalismo con los libertarios.
Jorge Capitanich, el elegido para encabezar la lista de unidad de Fuerza Patria en Chaco
El peronismo chaqueño confirmó que el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich será quién encabece la lista de unidad de Fuerza Patria en esa provincia para las elecciones del 26 de octubre.
El exjefe de Gabinete será candidato a senador y estará acompañado por Magda Ayala. En tanto, el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, encabezará la de diputados nacionales junto con Julieta Campo, “Juanchi” García y Luisina Lita.
El gobernador Cornejo confirmó que Luis Petri será candidato a diputado por la alianza LLA-UCR
El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.
"Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país", escribió Cornejo en su cuenta de X.
Rodrigo de Loredo rechazó ir tercero en la lista de La Libertad Avanza de Córdoba
El jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, anunció que rechazó la oferta de La Libertad Avanza (LLA) de Córdoba para integrar la lista oficialista que participará en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
A través de un posteo en sus redes sociales, titulado: "Tomé una decisión", el dirigente reveló que Karina Milei, Martín y Eduardo "Lule" Menem le ofrecieron el tercer lugar en la lista oficialista, pero que dijo no a la propuesta. "No puedo cumplir esos requerimientos. Dudo que la obsecuencia y la sumisión sean constructivas. Me parecen comportamientos débiles. Estaba dispuestos a acompañarlos, pero no a cualquier precio”, agregó. "A un cordobés pueden pedirle muchas cosas pero no sumisión", sentenció.
Patricia Bullrich confirmó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó este viernes que será candidata a senadora de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", escribió la funcionaria en X. El presidente Javier Milei compartió en sus redes un mensaje para felicitarla.
Si hay algo que sobra en el PJ son negociaciones
Por Paula Marussich
El cierre de listas para las elecciones de octubre es inminente, el peronismo define su estrategia. Con varios casilleros todavía vacíos, el espacio debe resolver si encarará una campaña de confrontación abierta con figuras de renombre o si apostará por la renovación. Con Axel Kicillof concentrado en el llamado electoral de septiembre, CFK, Máximo Kirchner y Sergio Massa perfilan los nombres. Patria Grande, el partido de Juan Grabois, parece estar cerca de integrarse a la lista de Fuerza Patria. El corrimiento de Massa y la dificultad para encontrar candidatos que encabecen la campaña marcan el pulso de estas horas.