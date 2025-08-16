Toda la carne al asador: el Gobierno pone a sus ministros a competir en las legislativas

Preocupado por asegurar buenos resultados en octubre, el Gobierno nacional resigna a dos de los ministros con perfil más alto del gabinete: Patricia Bullrich y Luis Petri. La otrora dupla de candidatos presidenciales del PRO 2023 devenidos en ministros de Javier Milei se calza el buzo violeta para postularse para ocupar bancas en el Congreso.

El viernes Bullrich confirmó que irá como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y este sábado el titular de Defensa se mostró como flamante candidato a diputado por Mendoza en una alianza que mezcla al radicalismo con los libertarios.