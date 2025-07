A traición. Así le pegaron a Luis Ventura, DT de Victoriano Arenas, durante la batalla campal que se desató este domingo por la tarde en el partido en casa de Central Ballester, por la fecha 19 de la Zona B de la Primera C.

“Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro (de Radio; ceremonia que se iba a realizar por la noche), pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, reveló Ventura.

El partido era un cruce directo por la permanencia y terminó 2 a 2 de manera agónica por un gol del camerunés Ntomba a los 98 minutos para el conjunto local, lo que antecedió a la gresca del final entre ambos planteles.

Mientras piñas iban y venían por toda la cancha, un miembro de Ballester le pegó a Ventura sin que este lo vea y lo dejó en el piso, justo cuando el periodista se disponía a retirarse hacia los vestuarios, banqueta de plástico en mano, la que utiliza para ver los partidos.

“Puntos no sé si voy a necesitar, tengo todo inflamado, lo más probable es que me tengan que drenar. Nos masacraron... Hay lugares en los que no se puede seguir. Hubo un arbitraje tendencioso, el juez da siete minutos de descuento, después da más, y nos empatan en ese momento”, explicó Ventura en declaraciones al programa Infama.

A falta de siete fechas para el final del campeonato, Victoriano Arenas y Central Ballester suman 18 puntos en la tabla anual, teniendo por debajo solamente a Centro Español (15) y Puerto Nuevo (13), que por ahora ocupa el puesto de desafiliación.